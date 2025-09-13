Con gái của Madonna hở bạo

Lourdes Leon thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong trang phục cắt xẻ táo bạo. Con gái ngôi sao nhạc Pop ưa chuộng phong cách này mỗi khi tham gia sự kiện.

Theo The Sun, Lourdes Leon không ngần ngại khoe thân hình nóng bỏng khi tham dự bữa tiệc tại Studio 54 do Valentino Beauty tổ chức để ăn mừng ra mắt bộ sưu tập Rendez-Vous Born in Roma 2025.

Trong loạt ảnh được giới truyền thông ghi lại, ái nữ của ngôi sao nhạc pop Madonna diện thiết kế cut-out bất đối xứng, nổi bật là đường xẻ sâu ở ngực và cao bên hông. Với concept tiệc tùng, Lourdes Leon hoàn thiện trang phục với phần tua rua kết hợp giày cao gót, dây chuyền dài và khuyên rốn đính đá.

Thực tế, cô nàng từng không ít lần diện trang phục hở bạo khi tham gia sự kiện. Cụ thể, Lourdes Leon thường xuyên diện mốt không áo ngực tại các buổi trình diễn thời trang của Victoria's Secret, Fenty cũng như thực hiện bộ ảnh trong vai trò người mẫu.

Lourdes Leon táo bạo với thiết kế cut-out bất đối xứng. Ảnh: Shutterstock.

Sinh năm 1996, Lourdes Leon là con gái đầu lòng của Madonna và huấn luyện viên thể hình Carlos Leon. Vẻ đẹp khác biệt của cô được hòa trộn từ dòng máu Pháp, Canada, Italy và Cuba. Sở hữu chiều cao 1,7 m cùng gương mặt sắc sảo, Lourdes Leon đắt show chụp ảnh quảng cáo, đôi khi được mời diễn vị trí quan trọng trên sàn catwalk.

Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật biểu diễn La Guardia, cô tiếp tục theo đuổi lĩnh vực thời trang tại Đại học Michigan. Song hành công việc người mẫu, Lourdes Leon còn làm nhà thiết kế, ca sĩ. Tháng 8/2022, cô phát hành đĩa đơn đầu tay Lock & Key, đồng thời mong muốn người hâm mộ gọi bằng nghệ danh Lola.

Là con của siêu sao, Lourdes Leon khó tránh áp lực. Người mẫu kiêm ca sĩ luôn phấn đấu để thoát mác "con gái Madonna". Trong một cuộc phỏng vấn, Madonna ca ngợi tài năng của ái nữ nhưng bà nhận thấy sự khác biệt thời thế khiến Leon gặp nhiều khó khăn.

Mới đây, Lourdes Leon mất cơ hội hóa thân thành Madonna trong bộ phim tiểu sử Who's That Girl. Một nguồn tin chia sẻ với Daily Mail: "Lola đã được cân nhắc cho vai diễn mẹ của mình, nhưng cô ấy không có đủ kinh nghiệm diễn xuất để đảm nhận một vai diễn khó như vậy".