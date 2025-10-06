Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Còn điều gì Nuno Mendes không làm được?

  • Thứ hai, 6/10/2025 10:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 6/10, trận hòa 1-1 giữa PSG và Lille thuộc vòng 7 Ligue 1 chứng kiến khoảnh khắc để đời của Nuno Mendes với cú sút phạt tầm xa không thể cản phá.

Nunes Mendes da phat anh 1

Mendes gây ngỡ ngàng với khả năng sút phạt.

Còn điều gì Mendes không làm được? Câu hỏi ấy vang lên khắp sân Parc des Princes sau khi hậu vệ trái người Bồ Đào Nha tung cú sút phạt không tưởng vào lưới Lille. Ở tuổi 23, Mendes đang cho thấy anh là hậu vệ toàn diện nhất thế giới.

Phút 65, khi tỷ số là 0-0, PSG được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách gần 30 mét. Mendes, người thường hiếm khi là lựa chọn cho những tình huống cố định, bất ngờ bước lên và tung cú sút chân trái cực kỳ uy lực.

Bóng bay với quỹ đạo xoáy, găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Lille. Toàn bộ sân Parc des Princes như nổ tung, đồng đội ôm đầu kinh ngạc, còn các CĐV Paris nhanh chóng gọi khoảnh khắc Nunes ghi bàn là "siêu phẩm của mùa giải".

Song, niềm vui của PSG không kéo dài lâu. Phút 89, Ethan Mbappe - em trai của Kylian Mbappe, tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn gỡ hòa cho Lille, khiến đội bóng thủ đô phải chia điểm đáng tiếc ngay trên sân nhà.

Dù kết quả hòa 1-1 khiến PSG bỏ lỡ cơ hội bám sát ngôi đầu, màn trình diễn của Mendes vẫn là điểm sáng lớn nhất của trận đấu. Cú sút phạt khẳng định anh đang ở đẳng cấp của những hậu vệ trái hay nhất thế giới.

Với thể lực sung mãn, tốc độ bùng nổ và kỹ năng xử lý bóng ấn tượng, Mendes thường có màn trình diễn chắc chắn trong khâu phòng, đồng thời dâng cao tấn công hiệu quả. Và giờ anh còn ghi bàn theo cách mà ngay cả những chân sút hàng đầu cũng phải ghen tị.

Montjuïc quỳ gối trước Nuno Mendes

Không cần đến những bàn thắng chói lòa, Nuno Mendes vẫn khiến cả Montjuïc phải ngả mũ.

11:23 3/10/2025

Hakimi đã đúng về Nuno Mendes

Nuno Mendes có một đêm thi đấu hoàn hảo tại Montjuïc, khi khóa chặt tài năng trẻ Lamine Yamal và góp một kiến tạo trong chiến thắng 2-1 của PSG trước Barcelona thuộc League Phase, Champions League.

12:30 2/10/2025

Con trai Ronaldinho có bến đỗ mới

Joao Mendes, con trai của huyền thoại Ronaldinho, chuẩn bị ký hợp đồng với Hull City sau khi rời Burnley.

06:50 10/9/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Nunes Mendes đá phạt Kylian Mbappe Nunes Mendes đá phạt PSG

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Tu do cua Salah la rui ro cho Liverpool hinh anh

Tự do của Salah là rủi ro cho Liverpool

1 giờ trước 12:00 6/10/2025

0

Salah vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất của Liverpool, nhưng quyền tự do mà anh được hưởng đang khiến đội bóng của Arne Slot phải trả giá.

Postecoglou bi co lap? hinh anh

Postecoglou bị cô lập?

2 giờ trước 11:10 6/10/2025

0

Đoạn clip HLV Ange Postecoglou lạc lõng sau trận thua 0-2 của Nottingham Forest trước Newcastle gây chú ý trên mạng xã hội.

CDV bat chuot o Old Trafford hinh anh

CĐV bắt chuột ở Old Trafford

2 giờ trước 11:01 6/10/2025

0

Cổ động viên Sunderland bắt được một chú chuột trên khán đài sân Old Trafford trong thất bại 0-2 trước Manchester United thuộc vòng 7 Premier League hôm 4/10.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý