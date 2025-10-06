Còn điều gì Nuno Mendes không làm được?

Rạng sáng 6/10, trận hòa 1-1 giữa PSG và Lille thuộc vòng 7 Ligue 1 chứng kiến khoảnh khắc để đời của Nuno Mendes với cú sút phạt tầm xa không thể cản phá.

Mendes gây ngỡ ngàng với khả năng sút phạt.

Còn điều gì Mendes không làm được? Câu hỏi ấy vang lên khắp sân Parc des Princes sau khi hậu vệ trái người Bồ Đào Nha tung cú sút phạt không tưởng vào lưới Lille. Ở tuổi 23, Mendes đang cho thấy anh là hậu vệ toàn diện nhất thế giới.

Phút 65, khi tỷ số là 0-0, PSG được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách gần 30 mét. Mendes, người thường hiếm khi là lựa chọn cho những tình huống cố định, bất ngờ bước lên và tung cú sút chân trái cực kỳ uy lực.

Bóng bay với quỹ đạo xoáy, găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Lille. Toàn bộ sân Parc des Princes như nổ tung, đồng đội ôm đầu kinh ngạc, còn các CĐV Paris nhanh chóng gọi khoảnh khắc Nunes ghi bàn là "siêu phẩm của mùa giải".

Song, niềm vui của PSG không kéo dài lâu. Phút 89, Ethan Mbappe - em trai của Kylian Mbappe, tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn gỡ hòa cho Lille, khiến đội bóng thủ đô phải chia điểm đáng tiếc ngay trên sân nhà.

Dù kết quả hòa 1-1 khiến PSG bỏ lỡ cơ hội bám sát ngôi đầu, màn trình diễn của Mendes vẫn là điểm sáng lớn nhất của trận đấu. Cú sút phạt khẳng định anh đang ở đẳng cấp của những hậu vệ trái hay nhất thế giới.

Với thể lực sung mãn, tốc độ bùng nổ và kỹ năng xử lý bóng ấn tượng, Mendes thường có màn trình diễn chắc chắn trong khâu phòng, đồng thời dâng cao tấn công hiệu quả. Và giờ anh còn ghi bàn theo cách mà ngay cả những chân sút hàng đầu cũng phải ghen tị.