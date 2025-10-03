Montjuïc quỳ gối trước Nuno Mendes

Không cần đến những bàn thắng chói lòa, Nuno Mendes vẫn khiến cả Montjuïc phải ngả mũ.

Nuno Mendes khoá chặt Lamine Yamal của Barca.

Trận thắng 2-1 của PSG trước Barcelona thuộc lượt trận thứ hai League Phase, Champions League hôm 2/10 không chỉ là màn trình diễn tập thể, mà còn là đêm khẳng định vị thế của hậu vệ trái người Bồ Đào Nha - cầu thủ đang khiến mọi ngòi nổ hàng đầu thế giới đều phải câm lặng.

Khi Hakimi đã nói trước

Trước chuyến làm khách tại Montjuïc, Achraf Hakimi từng cảnh báo: “Yamal sẽ phải đối đầu với hậu vệ trái hay nhất thế giới”. Đó không phải lời tâng bốc đồng đội, mà là sự thật được Mendes chứng minh bằng hành động.

Trong năm 2025, cái tên Nuno Mendes đi qua một chuỗi thử thách kinh khủng: Mohamed Salah, Bukayo Saka, Lamine Yamal - ba trong số những cầu thủ chạy cánh hàng đầu - và tất cả đều bất lực trước “bức tường” mang áo số 25 của PSG.

Chỉ riêng tại Champions League mùa này, Mendes ghi 1 bàn, 1 kiến tạo và góp mặt trong mọi cuộc đối đầu quyết định. Trận gặp Barca, anh không chỉ khóa chặt Yamal, mà còn trực tiếp kiến tạo cho Mayulu ghi bàn gỡ hòa. Một pha bứt tốc đầy uy lực, thoát khỏi sự truy cản và chuyền như đặt, đó là minh chứng cho một hậu vệ trái toàn diện bậc nhất hiện nay.

Truyền thông Pháp không tiếc lời tôn vinh. “Mendes, ông vua Montjuïc”, tờ L’Équipe giật tít lớn, đồng thời khẳng định anh là hậu vệ trái số một châu Âu. Luis Enrique, người biến anh thành mũi khoan đa năng trong hệ thống PSG, thậm chí còn đi xa hơn khi gọi bộ đôi Hakimi - Mendes là “cặp hậu vệ biên hay nhất thế giới.”

Nuno Mendes chứng minh là hậu vệ trái hay nhất thế giới hiện tại.

Mendes không chỉ chơi đúng vai trò của một hậu vệ trái. Enrique cho phép anh bó vào trung lộ, thậm chí xâm nhập vòng cấm như một tiền đạo trong những pha phản công. Chính từ vị trí ấy, anh ghi bàn vào lưới Aston Villa ở tứ kết Champions League mùa trước. Đó là sự biến hóa hiếm thấy nơi một cầu thủ vốn được định nghĩa là “hậu vệ.”

Cái hay của Mendes không nằm ở những pha tạt bóng hay sút xa, mà ở khả năng khiến đối thủ giỏi nhất cũng phải “biến mất”. Ở vòng 1/8 Champions League mùa trước, Salah - một ứng viên Quả bóng vàng - hoàn toàn bị vô hiệu hóa trong 180 phút, không qua nổi Mendes một lần nào.

Ở bán kết, Bukayo Saka, niềm hy vọng của Arsenal, cũng chịu chung số phận. Và mới nhất, Lamine Yamal, thần đồng 18 tuổi được ca tụng như tương lai của bóng đá Tây Ban Nha, cũng bất lực trước sự lì lợm và tốc độ “xé gió” của hậu vệ người Bồ Đào Nha.

Nuno Mendes công hay, thủ giỏi.

Số liệu chỉ ra Mendes thắng 8/16 pha tranh chấp tay đôi với Barca - con số ấn tượng nếu xét tới việc anh liên tục dâng cao tấn công. Mỗi lần Mendes lao lên, hàng thủ đối phương như bị khoét một lỗ lớn, còn mỗi lần anh lùi về, các mũi nhọn tốc độ nhất cũng chẳng thể xuyên thủng.

Từ chấn thương đến thăng hoa

Ít ai nhớ rằng khi mới đến Paris năm 2021 với giá 38 triệu euro, Mendes từng phải vật lộn với những chấn thương liên miên. Nhưng thay vì chùn bước, anh kiên trì rèn giũa thể lực và phong cách chơi. Giờ đây, ở tuổi 23, Mendes thoát khỏi cái bóng của quá khứ để trở thành “cơn lốc” nơi hành lang trái.

Trong tay Luis Enrique, anh không chỉ là một cầu thủ phòng ngự, mà là vũ khí chiến lược - vừa chặn đứng đối thủ, vừa trực tiếp mở ra những đợt phản công sấm sét. PSG có thể tự hào về hàng công hào nhoáng, nhưng để thống trị châu Âu như hiện tại, họ cần đến những đôi cánh phòng ngự phi thường - Achraf và đặc biệt là Nuno Mendes.

Montjuïc hôm 2/10 chứng kiến Barca ngã gục, nhưng điều còn đọng lại là màn trình diễn thăng hoa của Nuno Mendes. Anh không cần bàn thắng để tỏa sáng, bởi mỗi pha chạy, mỗi cú tắc, mỗi tình huống dâng cao đều là lời khẳng định: hiện tại, không ai chơi ở vị trí hậu vệ trái hay hơn anh.

Trong một PSG được xây dựng như một kiệt tác tập thể, Nuno Mendes chính là nét vẽ táo bạo và hoàn hảo nhất - biểu tượng cho sức mạnh, tốc độ và sự toàn diện. Và với cái cách anh đang làm cho những Salah, Saka, Yamal phải cúi đầu, không còn nghi ngờ gì nữa: Mendes chính là hậu vệ trái số một thế giới.