Bí quyết giúp Mendes 'gom' cúp nhanh đến khó tin

Ở tuổi 23, khi nhiều cầu thủ mới chỉ khẳng định chỗ đứng ở đội một, Nuno Mendes sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với 14 chiếc cúp các loại.

Mendes là "vua danh hiệu" ở độ tuổi 23.

Hành trình "gom" cúp nhanh đến khó tin này không chỉ nhờ tài năng thiên bẩm, mà còn xuất phát từ nhiều yếu tố bền bỉ phía sau hậu trường. Trưởng thành từ lò đào tạo Sporting Lisbon, Mendes được rèn giũa kỹ thuật, tư duy chiến thuật và tính kỷ luật ngay từ nhỏ. Chính môi trường này giúp anh sớm thích nghi với áp lực và tiêu chuẩn của bóng đá đỉnh cao.

Rời Sporting khi 19 tuổi, Mendes đến PSG - một CLB luôn đặt mục tiêu vô địch ở mọi đấu trường. Điều này đảm bảo anh có cơ hội thi đấu cạnh những ngôi sao hàng đầu và thường xuyên góp mặt ở các trận chung kết.

Tại Paris, Mendes nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thay thế bên cánh trái. Sở hữu nền tảng thể chất ấn tượng, anh vừa nhanh, vừa mạnh, lại bền bỉ để thi đấu liên tục với cường độ cao. Do đó, Mendes ít khi phải ngồi ngoài vì chấn thương dài hạn, một lợi thế lớn trong hành trình giành danh hiệu.

Mendes luôn đặt mục tiêu cao, góp mặt trong đội hình vô địch và muốn tạo dấu ấn ở mỗi trận đấu. Việc khoác áo PSG là yếu tố then chốt. Khi thi đấu trong tập thể có văn hóa chiến thắng, mỗi mùa giải đều mở ra cơ hội bổ sung thêm vài chiếc cúp vào bộ sưu tập cá nhân.

Với những gì làm được và tuổi đời còn rất trẻ, Mendes hoàn toàn có thể phá kỷ lục trở thành "Vua danh hiệu" không chỉ ở tuổi 23 mà còn cả lịch sử bóng đá thế giới. Hiện Lionel Messi giữ kỷ lục với 46 danh hiệu, theo sau là Dani Alves với 44 chiếc cúp.