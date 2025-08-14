Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bí quyết giúp Mendes 'gom' cúp nhanh đến khó tin

  • Thứ năm, 14/8/2025 10:44 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Ở tuổi 23, khi nhiều cầu thủ mới chỉ khẳng định chỗ đứng ở đội một, Nuno Mendes sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với 14 chiếc cúp các loại.

Mendes là "vua danh hiệu" ở độ tuổi 23.

Hành trình "gom" cúp nhanh đến khó tin này không chỉ nhờ tài năng thiên bẩm, mà còn xuất phát từ nhiều yếu tố bền bỉ phía sau hậu trường. Trưởng thành từ lò đào tạo Sporting Lisbon, Mendes được rèn giũa kỹ thuật, tư duy chiến thuật và tính kỷ luật ngay từ nhỏ. Chính môi trường này giúp anh sớm thích nghi với áp lực và tiêu chuẩn của bóng đá đỉnh cao.

Rời Sporting khi 19 tuổi, Mendes đến PSG - một CLB luôn đặt mục tiêu vô địch ở mọi đấu trường. Điều này đảm bảo anh có cơ hội thi đấu cạnh những ngôi sao hàng đầu và thường xuyên góp mặt ở các trận chung kết.

Tại Paris, Mendes nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thay thế bên cánh trái. Sở hữu nền tảng thể chất ấn tượng, anh vừa nhanh, vừa mạnh, lại bền bỉ để thi đấu liên tục với cường độ cao. Do đó, Mendes ít khi phải ngồi ngoài vì chấn thương dài hạn, một lợi thế lớn trong hành trình giành danh hiệu.

Mendes luôn đặt mục tiêu cao, góp mặt trong đội hình vô địch và muốn tạo dấu ấn ở mỗi trận đấu. Việc khoác áo PSG là yếu tố then chốt. Khi thi đấu trong tập thể có văn hóa chiến thắng, mỗi mùa giải đều mở ra cơ hội bổ sung thêm vài chiếc cúp vào bộ sưu tập cá nhân.

Với những gì làm được và tuổi đời còn rất trẻ, Mendes hoàn toàn có thể phá kỷ lục trở thành "Vua danh hiệu" không chỉ ở tuổi 23 mà còn cả lịch sử bóng đá thế giới. Hiện Lionel Messi giữ kỷ lục với 46 danh hiệu, theo sau là Dani Alves với 44 chiếc cúp.

Mendes vượt Messi, Ronaldo

Nuno Mendes tiếp tục khiến làng bóng đá thế giới phải ngưỡng mộ bởi phong độ đỉnh cao và bảng thành tích đồ sộ dù sự nghiệp còn trẻ.

Điều chưa từng có trong lịch sử PSG

Bộ tứ ngôi sao Bồ Đào Nha Nuno Mendes, Goncalo Ramos, Joao Neves và Vitinha gặt hái nhiều thành công với PSG và tuyển quốc gia trong năm 2025.

'PSG đang có 2 hậu vệ hay nhất thế giới'

Phong độ cao của bộ đôi Achraf Hakimi và Nuno Mendes góp phần giúp PSG thắng 4-0 trước Real Madrid ở bán kết FIFA Club World Cup 2025 rạng sáng 10/7.

Khoanh khac doi doi cua Lee Kang-in hinh anh

Khoảnh khắc đổi đời của Lee Kang-in

31 phút trước 10:54 14/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Từ ghế dự bị, Lee Kang-in và Gonçalo Ramos thay nhau ghi bàn giúp PSG lật ngược thế trận trước Tottenham, mang về danh hiệu châu Âu đầu tiên mùa giải và gửi thông điệp đầy sức nặng cho phần còn lại của châu Âu.

