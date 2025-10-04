Còn ai nhớ cô gái 'vừa chạy vừa khóc' ở SEA Games?

Giữa cơn mưa tầm tã, hình ảnh Bou Samnang vừa chạy vừa khóc, hoàn thành đường đua 5.000 mét trong cô độc trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần thể thao Đông Nam Á.

Khoảnh khắc Bou Samnang vừa chạy, vừa khóc để lại cảm xúc mạnh mẽ.

Hơn hai năm kể từ ngày cơn mưa tầm tã phủ kín sân vận động Morodok Techo, hình ảnh cô gái Campuchia nhỏ bé vừa chạy vừa khóc còn in đậm trong tâm trí người yêu thể thao. Bou Samnang không giành huy chương, không phá kỷ lục, thậm chí về đích cuối cùng. Thế nhưng, bằng tất cả nghị lực và lòng tự trọng, cô trở thành biểu tượng mà không một bảng thành tích nào có thể sánh được.

Cô gái đến từ những điều nhỏ bé

Ngày 8/5/2023, ở nội dung 5.000 mét nữ SEA Games 32, Bou Samnang bị bỏ lại chỉ sau vài vòng đầu tiên. Khi những đối thủ cán đích, cơn mưa nhiệt đới bất ngờ trút xuống khiến đường piste như dòng sông nhỏ. Nhưng cô gái 20 tuổi tiếp tục chạy. Một mình. Dưới mưa. Trong nước mắt.

Khoảnh khắc ấy, không còn là cuộc đua thể thao đơn thuần, đó là hành trình của ý chí, niềm tin và danh dự. Khi Samnang bật khóc, khán đài đứng dậy. Khi cô bước qua vạch đích, cả Đông Nam Á nín lặng rồi vỡ òa.

Bức ảnh "Bou Samnang chạy trong mưa" lan truyền khắp mạng xã hội, được The Guardian chọn là hình ảnh thể thao ấn tượng nhất năm 2023 - một minh chứng cho sức mạnh tinh thần vượt khỏi biên giới.

Cô gái nhỏ bé với nghị lực phi thường.

Bou Samnang sinh ra ở ngoại ô Phnom Penh, trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em. Cha mất sớm trong một vụ tai nạn, mẹ làm tạp vụ để nuôi con. Từ thuở thiếu niên, Samnang phải tập luyện bằng đôi giày cũ duy nhất, trên những con đường bê tông lồi lõm, chẳng có đồng hồ hay máy đo nhịp tim. Nhưng cô vẫn chạy, như thể chỉ khi chạy, cô mới thấy mình tự do.

Đến năm 2016, tài năng của cô được phát hiện và gọi lên đội tuyển quốc gia. Những năm sau, Samnang phải sống xa nhà, tập huấn dài ngày ở Trung Quốc để chuẩn bị cho kỳ SEA Games đầu tiên được tổ chức trên chính quê hương mình.

Ít ai biết, cô mắc chứng thiếu máu mạn tính - căn bệnh khiến việc hít thở trở nên khó khăn khi vận động mạnh. Huấn luyện viên từng khuyên cô nên dừng lại. Nhưng Samnang chỉ mỉm cười: "Tôi biết mình không mạnh, nhưng tôi đại diện cho Campuchia. Vì vậy, tôi không thể bỏ cuộc".

SEA Games 32 không chứng kiến kỷ lục mới nào từ Samnang. Nhưng cô giành được thứ mà nhiều người cả đời theo đuổi. Đó là sự tôn trọng và tình yêu. Khi hình ảnh cô chạy trong mưa lan truyền khắp mạng xã hội, Thủ tướng Hun Sen, dù ở Indonesia dự Hội nghị ASEAN, vẫn theo dõi và xúc động. Ông cùng phu nhân gửi tặng Samnang 10.000 USD phần thưởng cho "tinh thần thể thao đích thực".

Nhưng quan trọng hơn, cô gái ấy mang đến cho cả khu vực một thông điệp giản dị mà sâu sắc. Ở đó, thể thao không chỉ là thắng thua, mà là niềm tin vào chính mình, vào hành trình không bỏ cuộc.

Những giọt nước mưa hôm ấy, hòa cùng nước mắt của Samnang, đã rửa trôi mọi định kiến về chiến thắng, để người ta nhận ra, đôi khi, chỉ cần dám đi đến cùng đã là một chiến thắng.

Hành trình mới mở ra với Bou Samnang.

Từ đường đua đến hành trình mới

Sau SEA Games, Samnang trở lại cuộc sống bình dị. Cô vẫn tập luyện mỗi ngày, dành hơn 4 tiếng cho đường chạy, và hiện theo học ngành luật quốc tế tại Phnom Penh. "Tôi muốn được học để bảo vệ những người yếu thế, như mẹ tôi", cô nói, giọng nhẹ như gió nhưng đầy quyết tâm.

Thể thao không giúp Samnang giàu có, nhưng cho cô một lý do để đứng dậy mỗi sáng. Cô tin rằng việc học và thể thao song hành sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Và như cô chia sẻ, mục tiêu kế tiếp là giành một tấm huy chương tại SEA Games 33 ở Thái Lan cuối năm 2025.

Không ai dám chắc cô có làm được không. Nhưng với Samnang, câu hỏi đó dường như không quan trọng. Bởi cô chiến thắng chính mình từ lâu, trong cơn mưa Morodok Techo hôm ấy. Thể thao đôi khi khắc nghiệt, tàn nhẫn đến lạnh lùng. Song chính trong sự khắc nghiệt đó, những câu chuyện như của Samnang lại trở nên rực rỡ nhất.

Samnang không có bản hợp đồng bạc tỷ, không sở hữu trang cá nhân hàng triệu người theo dõi, nhưng chỉ bằng vài phút kiên trì dưới mưa, cô gái nhỏ bé nhắc lại một chân lý tưởng chừng bị lãng quên: "Thể thao là nơi con người chiến thắng chính mình trước khi chiến thắng người khác".

Thời gian sẽ trôi, những tấm huy chương rồi cũng bị lãng quên. Nhưng hình ảnh cô gái Campuchia vừa chạy trong mưa, vừa khóc sẽ mãi là ký ức không phai của SEA Games, như lời nhắc rằng giữa những cơn mưa của cuộc đời, chỉ cần không dừng lại, ta vẫn có thể về đích.

Bou Samnang - cô gái không chiến thắng cuộc đua, nhưng đã thắng cả trái tim thế giới.