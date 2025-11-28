Coca-Cola nói gì về việc bị tòa bác đơn kiện, vẫn truy thu hơn 800 tỷ

Coca-Cola Việt Nam cho biết sẽ tôn trọng quy trình xét xử và phán quyết của Tòa án nhân dân TP.HCM trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến thuế.

Coca-Cola đã hoạt động ở Việt Nam từ năm 1994. Ảnh: CCBVL.

Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam (CCBVL) vừa có thông báo chính thức liên quan đến việc bị Tòa án nhân dân TP.HCM bác đơn kiện, giữ nguyên quyết định truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng của Cục Thuế (trước đây là Tổng cục Thuế).

Theo đó, doanh nghiệp cho biết sẽ tôn trọng quy trình xét xử và phán quyết của Tòa án nhân dân TP.HCM trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến thuế. Đồng thời cho biết đang phối hợp cùng các cố vấn pháp lý để xác định các kế hoạch hành động tiếp theo của vụ việc trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ thuế và pháp luật hiện hành.

Thông báo nhấn mạnh thêm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đồng bộ và nhất quán với các nguyên tắc kinh doanh toàn cầu của Coca-Cola, duy trì các chuẩn mực đạo đức và thông lệ ngành được công nhận, bao gồm việc sử dụng hợp lý các chi phí kinh doanh hợp lệ và được khấu trừ.

Vụ kiện của Coca-Cola bắt nguồn từ quyết định của cơ quan thuế về việc truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng do công ty này không kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, đồng thời thua lỗ trong nhiều năm.

Quyết định truy thu và xử phạt của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) dựa trên kết quả thanh tra toàn diện kéo dài từ năm 2019, đối chiếu hồ sơ hoạt động của Coca-Cola trong giai đoạn 2007-2015.

Qua thanh tra, cơ quan thuế xác định số lỗ mà Coca-Cola khai báo trước đây cần điều chỉnh giảm lỗ hơn 762 tỷ đồng , đồng thời truy thu hơn 471 tỷ đồng tiền thuế, cộng phạt và tiền chậm nộp dẫn tới tổng số tiền truy thu hơn 821 tỷ đồng .

Coca-Cola hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994, là một trong những doanh nghiệp Mỹ đầu tiên đến đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, ngay sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Nhà sản xuất nước giải khát này hiện tạo ra hàng nghìn việc làm và xây dựng mối quan hệ bền vững với các cộng đồng địa phương, bao gồm khoản đầu tư 136 triệu USD vào nhà máy mới vừa khánh thành tại tỉnh Tây Ninh. Nhà máy mới có tổng diện tích 19 ha, quy mô lớn nhất trong số 3 cơ sở sản xuất của Coca-Cola tại Việt Nam.