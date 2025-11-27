Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Coca-Cola bị tòa bác đơn kiện, vẫn bị truy thu hơn 821 tỷ tiền thuế

  • Thứ năm, 27/11/2025 19:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tòa án TP.HCM tuyên bác đơn kiện của Coca-Cola, giữ nguyên quyết định truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng của Cục Thuế từ kết quả thanh tra toàn diện kéo dài năm 2019.

Quyết định truy thu và xử phạt Coca-Cola của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) dựa trên kết quả thanh tra toàn diện kéo dài từ năm 2019. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/11, Tòa án TP.HCM đã tuyên bác đơn kiện của Coca-Cola, giữ nguyên quyết định truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng của Cục Thuế (trước đây là Tổng cục Thuế), theo thông tin từ cơ quan thuế.

Vụ kiện của Coca-Cola bắt nguồn từ quyết định của cơ quan thuế về việc truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng, do công ty này không kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, đồng thời thua lỗ trong nhiều năm.

Quyết định truy thu và xử phạt của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) dựa trên kết quả thanh tra toàn diện kéo dài từ năm 2019, đối chiếu hồ sơ hoạt động của Coca-Cola trong giai đoạn 2007-2015.

Qua thanh tra, cơ quan thuế xác định số lỗ mà Coca-Cola khai báo trước đây cần điều chỉnh "giảm lỗ" hơn 762 tỷ đồng, đồng thời truy thu hơn 471 tỷ đồng tiền thuế, cộng phạt và tiền chậm nộp dẫn tới tổng số tiền hơn 821 tỷ đồng.

Liên Phạm

