Coca-Cola cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Chia sẻ với Chủ tịch nước Lương Cường, lãnh đạo Coca-Cola cam kết tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững và đồng hành lâu dài cùng sự tăng trưởng của Việt Nam.

Ngày 23/9, đại diện Coca-Cola và Chủ tịch nước Lương Cường có cuộc gặp gỡ tại New York (Mỹ). Ảnh: Coca-Cola.

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự buổi tọa đàm với các doanh nghiệp Mỹ do Hội đồng doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ quốc tế (BCIU) phối hợp với Phòng Thương mại Mỹ (USCC), đại diện Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) đồng tổ chức.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo, đại diện các tập đoàn hàng đầu thế giới của Mỹ như Amazon, Apple, Boeing, Meta, The Coca-Cola Company...

Chia sẻ với Chủ tịch nước Lương Cường, ông Michael Goltzman, Phó chủ tịch cấp cao, Chính sách Toàn cầu và Phát triển Bền vững của Coca‑Cola cho biết sau 31 năm đồng hành, Coca-Cola hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu trong ngành nước giải khát, vận hành các nhà máy sản xuất tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Tây Ninh.

Bên cạnh đó, công ty đã hợp tác cùng 1 triệu nhà bán lẻ, tạo ra 4.000 việc làm trực tiếp và khoảng 20.000 việc làm gián tiếp trên toàn quốc.

Trong số các cam kết đầu tư, mới đây, Coca-Cola đã khánh thành nhà máy sản xuất trị giá 136 triệu USD tại khu công nghiệp Phú An Thạnh (Tây Ninh) vào tháng 7. Đây là cơ sở sản xuất có quy mô lớn nhất của Coca-Cola tại Việt Nam, với diện tích 19 ha, được trang bị 5 dây chuyền chiết rót và đóng chai tiên tiến, đạt tổng công suất lên đến 1 tỷ lít đồ uống mỗi năm.

Đặc biệt, nhà máy Tây Ninh còn là cơ sở sản xuất thực phẩm và đồ uống đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Công trình xanh LEED Gold, nhờ việc tích hợp nhiều giải pháp bền vững về năng lượng, làm mát và sử dụng năng lượng tái tạo.

Coca-Cola khẳng định đây là minh chứng cho niềm tin của tập đoàn vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam, đặc biệt thông qua việc đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng sản xuất.

Bên cạnh đó, tại cuộc gặp, ông Michael Goltzman cũng chia sẻ về những đóng góp của Coca-Cola đối với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Đại diện tập đoàn khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư, đổi mới, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh một cách bền vững và đồng hành lâu dài cùng sự tăng trưởng của Việt Nam, mang lại giá trị chung cho cộng đồng và nền kinh tế.

Tại tọa đàm, đại diện các tập đoàn Mỹ khác cũng chỉ ra những tiềm năng to lớn và cơ hội hợp tác, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị để có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển của Việt Nam.

Các doanh nghiệp tin tưởng với những định hướng đã vạch ra, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế và sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh cam kết với các hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Đáp lại, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Nhà nước Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Mỹ yên tâm chọn Việt Nam làm điểm đến lâu dài, đồng hành kiến tạo tương lai thịnh vượng và bền vững.