Nhà máy Coca-Cola Việt Nam ở TP.HCM hết hạn hoạt động sau 3 thập kỷ

Dự án của Coca-Cola tại TP.HCM sẽ hết thời hạn hoạt động vào ngày 27/9, tuy nhiên nhà đầu tư được sử dụng đất thêm 24 tháng để xử lý tài sản, di dời nhà máy.

Coca-Cola Việt Nam cam kết dừng toàn bộ hoạt động của nhà máy sau thời hạn hợp đồng 27/9. Ảnh: Reuters.

Trả lời phản ánh về việc nhà máy Coca-Cola tại phường Linh Xuân, TP.HCM sẽ hết thời hạn thuê đất vào cuối tháng 9 này nhưng chưa có động thái di dời dù đã xây nhà máy mới tại tỉnh Tây Ninh, Sở Tài chính TP.HCM cho hay nhà máy sẽ chính thức hết thời hạn hoạt động vào ngày 27/9, sau 30 năm kể từ khi được cấp phép (1995).

Theo Sở Tài chính TP.HCM, trước đó, ngày 20/2, Coca-Cola Việt Nam đã có văn bản cam kết dừng toàn bộ hoạt động của nhà máy sau thời điểm này. Đồng thời, căn cứ Luật Đầu tư 2020, Coca-Cola Việt Nam có trách nhiệm làm thủ tục chấm dứt hoạt động dự án khi hết hạn.

Sở Tài chính TP.HCM dẫn quy định tại Nghị định 102/2024 của Chính phủ cho phép doanh nghiệp được phép tiếp tục sử dụng khu đất tối đa 24 tháng để thanh lý, xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trước khi bàn giao lại cho Nhà nước.

Để chuẩn bị cho việc nhà máy tại TP.HCM chấm dứt hoạt động, ngày 11/7, Coca-Cola đã khánh thành nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Phú An Thạnh (tỉnh Tây Ninh).

Với tổng diện tích 19 ha và vốn đầu tư 136 triệu USD , nhà máy mới tại Tây Ninh có quy mô lớn nhất trong 3 cơ sở sản xuất của Coca-Cola ở Việt Nam. Tại đây, nhà máy được trang bị 5 dây chuyền chiết rót và đóng chai tiên tiến, đạt tổng công suất lên đến 1 tỷ lít đồ uống mỗi năm.

Đặc biệt, nhà máy ở Tây Ninh còn là cơ sở sản xuất thực phẩm và đồ uống đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Công trình xanh LEED Gold, nhờ việc tích hợp nhiều giải pháp bền vững về năng lượng, làm mát và sử dụng năng lượng tái tạo.

Tại buổi gặp gỡ giữa Chủ tịch nước Lương Cường và các doanh nghiệp Mỹ mới đây, ông Michael Goltzman, Phó chủ tịch cấp cao, Chính sách Toàn cầu và Phát triển Bền vững của Coca‑Cola cho biết sau 31 năm đồng hành, Coca-Cola hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu trong ngành nước giải khát, vận hành các nhà máy sản xuất tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Tây Ninh.

Bên cạnh đó, công ty đã hợp tác cùng 1 triệu nhà bán lẻ, tạo ra 4.000 việc làm trực tiếp và khoảng 20.000 việc làm gián tiếp trên toàn quốc.

Coca-Cola khẳng định việc hãng xây nhà máy tại Tây Ninh là minh chứng cho niềm tin của tập đoàn vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam, đặc biệt thông qua việc đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng sản xuất.