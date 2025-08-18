Ông Hunsen lên tiếng trước 'bão' tẩy chay Coca-Cola tại Campuchia

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen kêu gọi người dân thận trọng trước thông tin Coca-Cola chấm dứt tài trợ biểu tượng rap của Campuchia VannDa.

Nửa đêm 17/8, ông Hun Sen kêu gọi người dân Campuchia bình tĩnh trước thông tin Coca-Cola chấm dứt hợp đồng với rapper VannDa. Ảnh: Vann Saray.

Lời kêu gọi được ông Hun Sen đưa ra trên mạng xã hội vào nửa đêm 17/8, sau khi cộng đồng mạng Campuchia bày tỏ sự phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay Coca-Cola vì cho rằng công ty này đã chấm dứt hợp đồng quảng cáo với rapper VannDa, theo Khmer Times.

"Xin người dân hãy giữ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ. Trước hết, chúng ta cần làm rõ liệu công ty có chấm dứt hợp đồng với VannDa chỉ vì tình yêu đất nước của cậu ấy hay không?", ông Hun Sen viết trong bài đăng.

Ông cũng phân tích dù Coca-Cola là thương hiệu của Mỹ, các sản phẩm của hãng được sản xuất ngay tại Campuchia. Do đó, công ty vẫn sử dụng nguồn lao động trong nước cũng như đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Campuchia.

Trong trường hợp hãng nước giải khát rút khỏi Campuchia, nước này mới là bên chịu thiệt và quốc gia khác sẽ hưởng lợi.

"Nếu Coca-Cola được sản xuất ở Thái Lan, mọi người có thể ngừng dùng. Nhưng nếu Coca-Cola được sản xuất tại Campuchia, việc tẩy chay chẳng khác nào tự đánh mất việc làm, thu nhập trực tiếp và gián tiếp của người dân, cũng như mất nguồn thu ngân sách nhà nước", ông Hun Sen nói thêm.

Bên cạnh vấn đề kinh tế, ông cũng chỉ ra một yếu tố đáng lo ngại hơn là nguy cơ chia rẽ Campuchia và Mỹ, làm đổ vỡ quan hệ ngoại giao, kinh tế và đầu tư giữa hai quốc gia.

Do đó, ông kêu gọi người dân không rơi vào "cái bẫy của kẻ thù", đồng thời nhấn mạnh mọi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Campuchia (kể cả từ Thái Lan) đều cần được bảo vệ nếu điều đó mang lại lợi ích lâu dài cho đất nước.

Ông Hun Sen cũng gửi lời nhắn nhủ đến rapper VannDa dù việc hợp tác có bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, hãy kiên trì và giữ vững tinh thần vì quốc gia bởi VannDa chính là hình ảnh của sự cống hiến cho tổ quốc.

Hiện, việc chấm dứt hợp đồng vẫn chưa được Coca-Cola chính thức xác nhận nhưng nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc các bài đăng cũng như hình ảnh của rapper VannDa đã bị gỡ bỏ.

Trước đó, Coca-Cola từng hợp tác cùng VannDa trong nhiều chiến dịch và video âm nhạc, bao gồm chiến dịch "Pass on the Magic".