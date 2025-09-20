Cô gái sinh năm 2002 vừa đăng quang hoa hậu

Trong đêm chung kết diễn ra tại Vĩnh Hy (Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Thảo đã vượt qua 29 thí sinh, đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Trong câu hỏi ứng xử đầu tiên về chủ đề tuổi trẻ, cô chia sẻ về việc bước ra khỏi vùng an toàn để thực hiện ước mơ, vận dụng kiến thức, trải nghiệm của bản thân để lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Việt Nam.