Cô gái sinh năm 2002 vừa đăng quang hoa hậu

Trong đêm chung kết diễn ra tại Vĩnh Hy (Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Thảo đã vượt qua 29 thí sinh, đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Trong câu hỏi ứng xử đầu tiên về chủ đề tuổi trẻ, cô chia sẻ về việc bước ra khỏi vùng an toàn để thực hiện ước mơ, vận dụng kiến thức, trải nghiệm của bản thân để lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Việt Nam.
|
Ở câu hỏi thứ hai về lý do bản thân xứng đáng chiến thắng, Thanh Thảo đề cập tới sứ mệnh khi đảm nhận danh hiệu, đồng thời bày tỏ mong muốn lan tỏa dự án môi trường đến các bạn trẻ. Cả hai câu hỏi, cô đều trả lời song ngữ.
|
Sinh năm 2002 tại TP.HCM, Thanh Thảo đang là sinh viên năm cuối ngành Marketing tại Đại học Bentley, Massachusetts, Mỹ. Được biết, tân hoa hậu đã từng có thời gian thực tập tại RSA Asia trụ sở Thượng Hải, Trung Quốc và là sinh viên trao đổi tại Đại học Yonsei, Seoul, Hàn Quốc.
Sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng 82-60-91 cm, Thanh Thảo tự tin thể hiện nhiều phong cách khác nhau. Ngoài ra, cô cho biết có thể giao tiếp 4 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, Anh, Hàn, Trung.
|
Trên trang cá nhân, Thanh Thảo thường xuyên đăng tải nhiều bộ ảnh với những concept khác nhau. Bên cạnh đó, cô nàng dành niềm đam mê với du lịch và ẩm thực. Thanh Thảo chủ yếu đăng tải các hoạt động cùng bạn bè, hạn chế chia sẻ thông tin về gia đình và mối quan hệ tình cảm.
Trên các fanpage sắc đẹp, nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc tân hoa hậu không nổi bật, chất lượng thí sinh, quy mô tổ chức cuộc thi năm nay cũng không được đánh giá cao. Hoa hậu Đại dương diễn ra khá thầm lặng, ít nhận được sự quan tâm từ chông chúng.
Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Bí quyết kinh doanh cửa hàng thời trang và những mánh lới bạn chưa biết đưa ra những kinh nghiệm bán hàng thực chiến của một chuyên gia có 20 năm bán buôn, bán lẻ và nghiên cứu các mô hình kinh doanh của ngành công nghiệp thời trang trên khắp Trung Quốc. Thông qua đó, tác giả sẽ tổng kết những bí quyết giúp một cửa hàng kinh doanh thành công và cách để người kinh doanh xây dựng được thương hiệu cá nhân.