Diễn viên qua đời ở tuổi 30 vì bị côn trùng cắn

Nữ diễn viên Hy Lạp Marissa Laimou được phát hiện tử vong tại căn hộ ở Anh sau khi bị côn trùng cắn. Sự ra đi bất ngờ của cô khiến gia đình và bạn bè bàng hoàng.

Theo People, nữ diễn viên Hy Lạp Marissa Laimou, 30 tuổi, đã được phát hiện tử vong sau khi bị côn trùng cắn. Người thân cho biết thi thể Laimou được một người bạn của gia đình phát hiện trong căn hộ tại Anh.

Bà Bessie, mẹ nữ diễn viên kể con gái bị côn trùng cắn, thấy ngứa ngáy nên đi khám bác sĩ. Sau đó, cô uống kháng sinh, ăn uống rồi đi ngủ. Laimou ra đi đột ngột.

Bà nghẹn ngào: “Con bé ra đi vì một lý do quá nhỏ nhặt. Nó từng vượt qua căn bệnh ung thư, vậy mà giờ lại mất vì chuyện này".

Sự ra đi bất ngờ của Marissa Laimou khiến nhiều người thương tiếc. Ảnh: @marissalemos.

Cái chết của Marissa Laimou khiến người thân, bạn bè không khỏi bàng hoàng và bất ngờ. “Cả nước Anh đang khóc cho cô ấy. Sau khi thoát khỏi ung thư, Marissa không ngừng tìm kiếm những điều mới mẻ. Cô ấy từng xem vô số vở kịch, opera, ballet ở London. Cô ấy thực sự tuyệt vời và còn đang chuẩn bị cho một vở diễn mới”, một người bạn chia sẻ.

Laimou sinh ra và lớn lên tại London, sau đó sang Mỹ học trung học và đại học chuyên ngành nhạc kịch. Tốt nghiệp xong, cô trở lại London và được chọn vào một vai chính trong vở Romeo & Juliet. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, gia tộc Laimou mà cô thuộc về cũng là một trong những dòng họ vận tải biển danh giá của Hy Lạp, hoạt động hàng thế kỷ qua. Trước đó, cô từng vừa mới hồi phục sau quá trình điều trị ung thư vú.

Laimou còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang, từng cộng tác với các nhà thiết kế Sonia Rykiel, John Galliano và sáng lập công ty Rainbow Wave nhằm đưa các thương hiệu quốc tế tới hệ thống bán lẻ London. Người thân mô tả cô là người giản dị, học thức, yêu nghệ thuật và có đời sống kín tiếng.