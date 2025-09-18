Ái nữ trùm sòng bài đổ vỡ hôn nhân?

Hà Siêu Liên, ái nữ "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân, liên tục vướng tin đồn rạn nứt với chồng diễn viên. Mới đây, cô dự sự kiện ở Hong Kong một mình và không đeo nhẫn cưới.

Ái nữ của “vua sòng bạc” quá cố Hà Hồng Sân - Hà Siêu Liên (34 tuổi) và nam diễn viên Đậu Kiêu hiếm khi xuất hiện cùng nhau sau đám cưới xa hoa tại Bali tháng 4/2023. Do công việc bận rộn, cả hai thường xuyên “người ở người đi”, khiến dư luận nhiều lần đặt nghi vấn hôn nhân trục trặc. Dù vậy, Hà Siêu Liên từng khẳng định trên mạng xã hội rằng hai vợ chồng vẫn giữ liên lạc hàng ngày qua điện thoại.

Gần đây, nghi ngờ dấy lên khi trong bức ảnh gia đình mừng sinh nhật cô, chồng hoàn toàn vắng mặt.

Bên cạnh đó, ngày 17/9, theo HK01, Hà Siêu Liên một mình xuất hiện tại khu Central, Hong Kong để dự show thời trang. Diện váy dạ hội lộng lẫy, cô trở thành tâm điểm chú ý bởi vẻ ngoài thanh lịch. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm là trên tay cô không còn chiếc nhẫn cưới.

Suốt sự kiện, dù được đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công việc và đời tư, ái nữ họ Hà chọn cách rời đi mà không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, càng làm dấy lên những ồn ào, đồn đoán quanh chuyện tình cảm.

Hà Hồng Sân dự sự kiện một mình và không đeo nhẫn cưới. Ảnh: HK01.

Con gái của “vua sòng bạc Macau” quá cố Hà Hồng Sân - Hà Siêu Liên - sinh năm 1991 tại Hong Kong, là ái nữ của Hà Hồng Sân và bà Trần Uyển Trân. Không chỉ được biết đến là tiểu thư danh giá trong giới thượng lưu Hong Kong - Macau, Hà Siêu Liên còn theo đuổi con đường riêng, từng làm việc trong lĩnh vực kế toán, tham gia quản lý doanh nghiệp, đồng thời tích cực hoạt động từ thiện.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Hà Siêu Liên cũng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Sau mối tình kéo dài với ca sĩ Đài Loan Ngô Khắc Quần, năm 2019 cô công khai hẹn hò với nam diễn viên Đậu Kiêu. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ tại Bali vào năm 2023. Với gia thế lẫy lừng, học vấn cao và sự nghiệp riêng đáng chú ý, Hà Siêu Liên được mệnh danh là một trong những “ái nữ xinh đẹp, tài giỏi” bậc nhất của gia tộc họ Hà.