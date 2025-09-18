Vóc dáng khó tin của Jeon Jong Seo

Jeon Jong Seo gây chú ý tại BIFF 2025 với váy trắng ôm sát, khoe vóc dáng gợi cảm. Vòng hông khác lạ của cô lập tức dấy lên tranh luận trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Nữ diễn viên Jeon Jong Seo đã trở thành tâm điểm chú ý tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) 2025 khi xuất hiện với vóc dáng gợi cảm trong một chiếc váy trắng ôm sát.

Trong sự kiện quảng bá cho dự án Project Y, cả Jeon Jong Seo cùng Han So Hee đều nhận được nhiều lời khen ngợi về ngoại hình. Tuy nhiên, Jeon Jong Seo lại gây ra tranh luận dữ dội trên mạng xã hội bởi vòng hông nảy nở và tỷ lệ cơ thể được cho là “khó tin”. So với bộ váy mềm mại của Han So Hee, thiết kế ôm sát đã khiến đường cong của Jeon Jong Seo lập tức gây sự chú ý.

Tranh luận xoay quanh việc vóc dáng của Jeon Jong Seo là tự nhiên hay có sự can thiệp bùng nổ trên mạng xã hội Hàn Quốc. Một số khán giả tin rằng nữ diễn viên đạt được hình thể này nhờ luyện tập, trong khi số khác lại cho rằng cô có thể đã sử dụng miếng độn, chất làm đầy hoặc thậm chí phẫu thuật chỉnh hình. Có ý kiến nhắc lại việc ở các tác phẩm trước như Burning, ngoại hình của Jeon Jong Seo không nổi bật đến mức này.

Jeon Jong Seo tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) 2025. Ảnh: MK.

Jeon Jong Seo, sinh năm 1994, là một trong những gương mặt điện ảnh được chú ý nhất của màn ảnh xứ Hàn trong những năm gần đây. Cô từng sống và học tập tại Canada trước khi trở về Hàn Quốc. Jeon Jong Seo bén duyên với nghệ thuật qua buổi thử vai đầu tiên năm 2017 và nhanh chóng được chọn đóng chính trong Burning (2018) của đạo diễn Lee Chang Dong - tác phẩm ra mắt tại Liên hoan phim Cannes, mở đường cho sự nghiệp của cô.

Sau vai diễn đầu tay được đánh giá cao, Jeon Jong Seo liên tiếp ghi dấu ấn với nhiều dự án đa dạng. Cô gây ấn tượng mạnh trong The Call (2020) với vai Oh Young Sook và giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại nhiều lễ trao giải trong nước. Khán giả toàn cầu biết đến cô nhiều hơn qua vai Tokyo trong Money Heist: Korea (2022) và gần đây là phim hành động Ballerina (2023) cùng dự án cổ trang Queen Woo (2024).

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Jeon Jong Seo cũng được quan tâm. Từ năm 2021, cô công khai hẹn hò với đạo diễn Lee Chung Hyun - người từng hợp tác cùng cô trong The Call.