Cổ đông Vietcombank sắp chia nhau gần 3.800 tỷ tiền mặt

Vietcombank sẽ chi khoảng 3.760 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 4,5%, tương đương 450 đồng/cổ phiếu.

Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VCB sẽ nhận 450 đồng trong đợt chia cổ tức tiền mặt năm 2025 của Vietcombank. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%. Theo đó, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 450 đồng.

Theo thông tin Vietcombank gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã thông qua việc giao HĐQT triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 29/6, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận để Vietcombank chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 4,5% vốn điều lệ.

Trên cơ sở đó, ngày 7/7, HĐQT Vietcombank đã ban hành nghị quyết phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4,5% mệnh giá. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 24/7, trong khi 27/8 là thời điểm ngân hàng thực hiện thanh toán cổ tức.

Hiện Vietcombank có hơn 8,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ. Với tỷ lệ cổ tức 4,5%, ngân hàng dự kiến chi khoảng 3.760 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.

Cổ đông lớn nhất tại Vietcombank hiện nay vẫn là Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ sở hữu 63,34%, xếp sau là cổ đông nước ngoài Mizuho Bank (Nhật Bản) với tỷ lệ 12,7%. Tại đợt chia cổ tức tiền mặt này, hai cổ đông lớn kể trên sẽ nhận về lần lượt gần 2.400 tỷ và gần 500 tỷ đồng .

Không riêng Vietcombank, nhiều ngân hàng trong nước cũng đã công bố kế hoạch chia trả cổ tức tiền mặt mạnh tay. Theo thống kê, đã có 9 ngân hàng thực hiện hoặc lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt với tổng giá trị hơn 39.000 tỷ đồng .

Dẫn đầu về quy mô chi trả là LPBank, với tỷ lệ cổ tức 30% (3.000 đồng/cổ phiếu), dự kiến chi ra gần 9.000 tỷ đồng . Đây là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử ngân hàng và cũng là lớn nhất ngành ngân hàng trong năm nay. Ngân hàng này đã chốt danh sách cổ đông vào 15/5 và thực hiện thanh toán vào ngày 25/5.

MB cũng dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 10/7, dự kiến thanh toán vào 17/7. Ngoài ra, MB còn phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%.

Techcombank cũng đã hoàn tất đợt chi trả hơn 4.960 tỷ đồng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 7%, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt.

Trước đó, VPBank cũng đã chi hơn 4.000 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 5%, đồng thời triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ hơn 26%.

VIB đã hoàn tất chi hơn 3.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 9%, đồng thời triển khai phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 9,5%.

Ngân hàng ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy thì đã thanh toán gần 3.600 tỷ đồng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 7% cho cổ đông, đồng thời phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 13%, nâng tổng giá trị phân phối lợi nhuận năm 2025 lên hơn 10.000 tỷ đồng .

Mới đây, BIDV cũng đã chốt ngày đăng ký cuối cùng là 20/7 để trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4,5%, tương ứng số tiền khoảng 3.276 tỷ đồng , dự kiến thanh toán vào 20/8.

Riêng SHB dự kiến chi hơn 3.200 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 6%, nằm trong kế hoạch cổ tức tổng cộng 16% (gồm 6% tiền mặt và 10% cổ phiếu). Đến nay, ngân hàng vẫn chưa công bố ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.