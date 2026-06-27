Vietcombank gửi cảnh báo khẩn tới khách hàng

Vietcombank cảnh báo khách hàng về thủ đoạn gửi tin nhắn SMS giả mạo thông báo điểm thưởng sắp hết hạn nhằm dụ nạn nhân truy cập website giả để đánh cắp thông tin thẻ.

Tin nhắn SMS giả mạo thông báo điểm thưởng sắp hết hạn được kẻ gian sử dụng để dụ khách hàng truy cập website lừa đảo. Ảnh: Vietcombank.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới thông qua tin nhắn SMS mạo danh thương hiệu ngân hàng, lợi dụng thông báo điểm thưởng sắp hết hạn để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo Vietcombank, thời gian gần đây ngân hàng ghi nhận nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được tin nhắn SMS từ các thuê bao lạ hoặc giả mạo Vietcombank.

Nội dung các tin nhắn thường thông báo điểm thưởng sắp hết hạn, kèm đường link dẫn tới website giả mạo có giao diện tương tự trang chính thức của ngân hàng. Tại đây, người dùng được yêu cầu nhập các thông tin bảo mật như số điện thoại, tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn và mã CVV với lý do "xác minh để nhận điểm thưởng".

Vietcombank cho biết sau khi có được các thông tin này, kẻ gian có thể liên kết thẻ của nạn nhân với các ví thanh toán như Samsung Pay, Apple Pay hoặc Google Pay. Chỉ cần khách hàng cung cấp thêm một mã OTP, đối tượng có thể thực hiện giao dịch và chiếm đoạt toàn bộ hạn mức thẻ.

Ngân hàng khẳng định không gửi yêu cầu đổi điểm thưởng qua email, website, tin nhắn SMS hay các ứng dụng nhắn tin có chứa đường link. Đồng thời, Vietcombank cũng không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật như thông tin thẻ hay mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào.

Để bảo vệ tài sản, Vietcombank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua SMS, email hoặc mạng xã hội; không cung cấp thông tin thẻ, mã OTP cho bất kỳ ai; đồng thời cần đọc kỹ nội dung tin nhắn OTP để kiểm tra mục đích giao dịch và tên đơn vị chấp nhận thanh toán trước khi xác thực.

Trong trường hợp đã truy cập website giả hoặc lỡ cung cấp thông tin thẻ, khách hàng cần khóa thẻ ngay trên ứng dụng VCB Digibank hoặc liên hệ tổng đài của Vietcombank để được hỗ trợ khẩn cấp.