Nhóm ngân hàng quốc doanh được nới tỷ lệ cho vay

Ngân hàng Nhà nước nới cách tính LDR với nhóm ngân hàng quốc doanh, giúp Vietcombank, BIDV và VietinBank có thêm dư địa tín dụng hàng chục nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 08/2026 sửa đổi một số quy định tại Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Điểm đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh cách tính tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR), qua đó tạo thêm dư địa tín dụng đáng kể cho nhóm ngân hàng quốc doanh.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, các ngân hàng được phép đưa trở lại 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào mẫu số khi tính tỷ lệ LDR. Trong khi đó, toàn bộ tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vẫn tiếp tục bị loại trừ.



Động thái này được xem là bước “nới” đáng chú ý sau giai đoạn siết chặt trước đó. Theo lộ trình tại Thông tư 26/2022, tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước bị loại khỏi công thức LDR đã tăng dần qua các năm và từ ngày 1/1/2026 bị loại hoàn toàn. Điều này từng khiến nhiều ngân hàng, đặc biệt là nhóm quốc doanh, chịu áp lực lớn về chỉ tiêu thanh khoản và dư địa tăng trưởng tín dụng.

Báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy lượng tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại ba “ông lớn” quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV và VietinBank đạt hơn 563.000 tỷ đồng , tăng gần 39% so với cuối năm ngoái.

Trong đó, Vietcombank ghi nhận khoảng 185.250 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ Kho bạc Nhà nước. Với việc được tính lại 20% khoản tiền này vào mẫu số LDR, ngân hàng có thể bổ sung khoảng 37.000 tỷ đồng nguồn vốn tính toán. BIDV cũng có quy mô tương tự, với phần bổ sung vào mẫu số LDR ước khoảng 37.000 tỷ đồng .

Nếu áp dụng mức trần LDR tối đa 85%, mỗi ngân hàng có thể tạo thêm dư địa tín dụng lý thuyết khoảng 31.500 tỷ đồng . Đây là con số rất đáng kể trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chịu áp lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy dòng vốn ra nền kinh tế.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 3/2026, tỷ lệ LDR của Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank đều đã tiến sát ngưỡng tối đa 85%. Trong khi đó, tiền gửi Kho bạc Nhà nước là nguồn vốn ngắn hạn, kỳ hạn tối đa chỉ 3 tháng và có tính biến động cao do phụ thuộc nhu cầu thu - chi ngân sách.

Cơ quan điều hành cho rằng việc tiếp tục cho phép tính 20% tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào LDR là phù hợp với thực tế thị trường hiện nay, đồng thời giúp các ngân hàng có thêm dư địa cung ứng vốn, hỗ trợ thanh khoản và góp phần ổn định thị trường tiền tệ.