Ngân hàng quốc doanh dồn dập rao bán nợ xấu

Tháng 5, các ngân hàng có vốn nhà nước chi phối tiếp tục tăng tốc xử lý nợ xấu. Nhiều khoản vay lớn được đưa ra bán đấu giá nhằm thu hồi vốn và cải thiện chất lượng tài sản.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh (VietinBank Tây Ninh) vừa thông báo phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức đấu giá công khai tài sản bảo đảm của Lavifood, nhằm thu hồi nợ vay. Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản lên tới hơn 1.216 tỷ đồng .

Theo thông báo, tài sản đấu giá gồm hai nhóm chính. Thứ nhất là quyền sử dụng đất và toàn bộ công trình xây dựng thuộc Nhà máy Tanifood Tây Ninh tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Khu đất có diện tích hơn 142.900 m2, được sử dụng làm đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp với thời hạn đến năm 2067. Trên đất hiện có 16 hạng mục công trình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cùng nhiều hạng mục khác chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Thứ hai là toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị thuộc dự án Nhà máy chế biến nông sản Tanifood Tây Ninh. Đây là tài sản bảo đảm theo các hợp đồng thế chấp ký giữa VietinBank Tây Ninh và Lavifood trong giai đoạn 2017-2021.

VietinBank Quảng Ninh cũng vừa thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá công khai tài sản bảo đảm là xe chuyên dụng Mitsubishi Pajero biển kiểm soát 14M-3224 với giá khởi điểm 30 triệu đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá khoản nợ hơn 105,3 tỷ đồng . Tài sản bảo đảm cho khoản vay này gồm máy móc thiết bị của nhà máy kết cấu thép, 10 ô tô, xe tải và xe chuyên dùng cùng công trình trên đất, giá trị hạ tầng khu công nghiệp gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm.

Các khoản doanh nghiệp nợ ngân hàng được rao bán trong tháng 5/2025.

BIDV chi nhánh Bến Thành cũng đang bán toàn bộ khoản nợ của nhóm khách hàng gồm ông Đặng Hoàng Phúc, bà Huỳnh Vi Phương Dân, ông Đặng Huỳnh Phúc Long và Công ty Cổ phần Quốc tế Ngọc Viễn Đông. Tổng dư nợ của nhóm khách hàng này tại thời điểm ngày 5/5/2026 là hơn 119,3 tỷ đồng . Tài sản bảo đảm của khoản nợ chủ yếu là bất động sản tại TP.HCM.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Đông Anh cũng vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thép Nam Khánh phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký từ đầu năm 2022.

Tổng số khoản nợ tính đến ngày 15/4/2026 của doanh nghiệp này mà Vietcombank rao bán là hơn 63 tỷ đồng , bao gồm 46,7 tỷ đồng nợ gốc, gần 12,8 tỷ đồng lãi trong hạn và hơn 3,6 tỷ đồng lãi quá hạn. Giá khởi điểm cho khoản nợ cũng được đưa ra ở mức tương đương tổng dư nợ.

Khoản vay được bảo đảm bằng 5 bất động sản tại Hà Nội, gồm nhiều thửa đất tại Quốc Oai, Thụy Phương, Phượng Sơn và Phúc Thịnh.

Hai chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) cũng vừa tiếp thông báo đấu giá các khoản nợ xấu với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng nhằm đẩy mạnh xử lý nợ và thu hồi vốn. Theo đó, Agribank Chi nhánh Tràng An thông báo đấu giá lần thứ 5 khoản nợ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trường Quốc.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Giá khởi điểm của khoản nợ được đưa ra là gần 26 tỷ đồng .

Trong khi đó, Agribank Chi nhánh Tân Phú đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM DV Chăm Sóc Cuộc Sống. Tổng dư nợ tạm tính đến ngày 29/4/2026 lên tới hơn 41,3 tỷ đồng .

Khoản nợ được bảo đảm bằng hai bất động sản tại TP.HCM. Trong đó, tài sản thứ nhất là nhà và đất diện tích hơn 322 m2 tại xã Bà Điểm, còn tài sản thứ hai là khu nhà đất rộng hơn 734 m2 tại xã Bình Hưng.