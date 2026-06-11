Cơ bắp tuyển Thụy Sĩ 'đốt mắt' fan trên bãi biển

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ cũng thông báo khu vực đặt trung tâm huấn luyện của đội nằm trong vùng có mật độ rắn sinh sống khá cao. Thông tin này từng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi nhiều đội tuyển đang phải làm quen với những điều kiện đặc thù tại Mỹ. Ảnh: Instagram.