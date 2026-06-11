Cơ bắp tuyển Thụy Sĩ 'đốt mắt' fan trên bãi biển

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Hai ngôi sao Nico Elvedi (trái) và Silvan Widmer tham gia trò chơi tập thể trên bãi biển. Ảnh: Instagram.
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Trung vệ Manuel Obafemi Akanji tỏ ra thích thú với bóng bầu dục. Ảnh: Instagram.
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Nhiều người hâm mộ tỏ ra trầm trồ trước hình thể ấn tượng của các ngôi sao Thuỵ Sĩ. Ảnh: Instagram.
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Tiền vệ Christian Fassnacht cùng các đồng đội tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như bóng chuyền bãi biển, ném đĩa frisbee. Ảnh: Instagram.
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Chuyên gia chạy cánh Dan Ndoye thư giãn cùng món đồ uống trong ngày nắng đẹp ở bãi biển La Jolla, thành phố San Diego, bang California. Ảnh: Instagram.
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Đây được xem là khoảng thời gian quý giá để các cầu thủ giải tỏa áp lực trước khi bước vào hành trình chinh phục World Cup. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của Thụy Sĩ tại Mỹ không hoàn toàn yên ả. Ảnh: Instagram.
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Đầu tuần này, một vụ cháy rừng xảy ra gần khách sạn và trung tâm huấn luyện của đội đã khiến ban huấn luyện phải theo dõi sát tình hình. Ngọn lửa được khống chế kịp thời nhưng vẫn làm dấy lên những lo ngại về điều kiện sinh hoạt và tập luyện. Ảnh: Instagram.
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Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ cũng thông báo khu vực đặt trung tâm huấn luyện của đội nằm trong vùng có mật độ rắn sinh sống khá cao. Thông tin này từng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi nhiều đội tuyển đang phải làm quen với những điều kiện đặc thù tại Mỹ. Ảnh: Instagram.
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Dù gặp một số trở ngại ngoài chuyên môn, tuyển Thụy Sĩ vẫn giữ được sự tập trung trước ngày khai mạc. Đại diện châu Âu nằm ở bảng B cùng Canada, Bosnia và Qatar. Ảnh: Instagram.
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