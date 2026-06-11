Khi Hàn Quốc thách thức định kiến châu Âu

Lúc 9h ngày 12/6, Hàn Quốc sẽ gặp CH Czech trong lượt trận thứ 2 bảng A và cũng là trận thứ hai tại World Cup 2026.

Son Heung-min là biểu tượng của bóng đá châu Á.

Trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech không phải là cặp đấu được chú ý nhất ở vòng bảng World Cup 2026. Tuy nhiên, đây lại là cuộc đối đầu mang nhiều ý nghĩa biểu tượng khi đánh dấu màn ra quân của cả đại diện châu Á lẫn châu Âu tại giải đấu năm nay.

Đằng sau sự chênh lệch về danh tiếng giữa hai nền bóng đá là một câu hỏi đáng chú ý: liệu bóng đá châu Âu có đang đánh giá thấp châu Á?

Định kiến thiên vị châu Âu

Nếu nhìn vào bảng xếp hạng FIFA, Hàn Quốc bước vào World Cup 2026 với vị thế đáng nể. Đội bóng xứ kim chi hiện đứng thứ 25 thế giới và là đại diện có thứ hạng cao thứ ba của châu Á, chỉ sau Nhật Bản và Iran. Ở chiều ngược lại, CH Czech chỉ đứng thứ 40 thế giới. Trùng hợp là Czech lại là đội yếu thứ 3 của châu Âu dự World Cup 2026 (chỉ hơn Bosnia và Scotland).

Về lý thuyết, Hàn Quốc rõ ràng đang sở hữu vị thế tốt hơn. Khoảng cách 15 bậc trên bảng xếp hạng FIFA không phải con số nhỏ. Nếu chỉ nhìn vào dữ liệu chuyên môn, đại diện châu Á thậm chí có thể được xem là đội nhỉnh hơn.

Thế nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, cơ hội chiến thắng của hai đội lại gần như ngang nhau. Điều đó cho thấy một định kiến quen thuộc của bóng đá thế giới: châu Âu vẫn luôn được hưởng lợi từ uy tín tích lũy qua nhiều thập kỷ.

Ngay cả khi bảng xếp hạng nói điều ngược lại, nhiều người vẫn mặc định rằng một đội tuyển châu Âu phải mạnh hơn một đội tuyển châu Á. Đó là định kiến mà Hàn Quốc và các đội châu Á đã nhiều lần phải đối mặt trong quá khứ. Và cũng là điều họ đang cố gắng phá bỏ một lần nữa trên đất Bắc Mỹ.

Điều khiến cuộc đối đầu này trở nên thú vị nằm ở cách hai đội chuẩn bị cho World Cup. Sau lễ bốc thăm, CH Czech biết rõ họ sẽ phải gặp Hàn Quốc ở vòng bảng. Tuy nhiên, trong suốt quá trình chuẩn bị, đội bóng Trung Âu không tìm kiếm bất kỳ đối thủ Đông Á nào để giao hữu.

Họ từng hòa Saudi Arabia 1-1 từ tháng 9 năm ngoái và dường như xem đó là sự chuẩn bị đủ để đối mặt với một đại diện châu Á. Nhưng bất kỳ ai theo dõi bóng đá quốc tế đều hiểu rằng bóng đá Tây Á và Đông Á là hai trường phái hoàn toàn khác nhau.

Saudi Arabia thiên về thể lực, tranh chấp và những pha chuyển đổi trạng thái nhanh. Trong khi đó, Hàn Quốc nổi bật với cường độ vận động cao, tính tổ chức, khả năng pressing và tốc độ luân chuyển bóng.

Thế nhưng, CH Czech vẫn không điều chỉnh kế hoạch. Trong các trận giao hữu cuối cùng trước World Cup, họ lựa chọn Guatemala để mô phỏng Mexico và Kosovo để duy trì nhịp độ thi đấu dù bảng đấu không có đối thủ cùng châu Âu.

Các cầu thủ CH Czech chỉ xếp thứ 40 FIFA.

Sự thận trọng kiểu châu Á

Ngược lại, Hàn Quốc cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Để làm quen với Nam Phi, họ chọn Bờ Biển Ngà. Để chuẩn bị cho CH Czech, Son Heung-min và các đồng đội đá giao hữu với Áo, đội bóng có nhiều nét tương đồng về phong cách thi đấu. Để nghiên cứu Mexico, họ vừa gặp Trinidad & Tobago và El Salvador.

Một bên là đội tuyển được đánh giá cao hơn nhưng vẫn chuẩn bị với tâm thế thận trọng. Bên còn lại là đội tuyển bị đánh giá thấp hơn nhưng lại cho thấy sự tự tin rất lớn vào truyền thống bóng đá châu Âu. CH Czech tỏ ra tự tin ngay cả khi số lượng tuyển thủ của họ thi đấu tại 5 giải hàng đầu châu Âu cũng không hơn so với Hàn Quốc.

World Cup từng chứng kiến không ít bài học về việc đánh giá thấp các đại diện châu Á. Đức thua Hàn Quốc năm 2018. Đức và Tây Ban Nha cùng gục ngã trước Nhật Bản năm 2022. Những kết quả đó cho thấy khoảng cách giữa hai châu lục đã thu hẹp đáng kể.

Nếu Hàn Quốc giành kết quả thuận lợi trong trận mở màn, đó sẽ không phải là cú sốc. Đó đơn giản chỉ là hệ quả của một đội bóng chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nghiên cứu đối thủ nghiêm túc hơn và bước vào giải đấu với sự tôn trọng cần thiết.

Và nếu Hàn Quốc thắng, điều đó cũng chứng tỏ định kiến rằng một đội bóng trung bình châu Âu không dễ thua một đội hạt giống châu Á là sai lầm. Hãy chờ xem sao?