CLB La Liga cân nhắc kiện vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia

Deportivo Alaves cân nhắc hành động pháp lý sau khi trung vệ Facundo Garces bị FIFA treo giò, khiến CLB mất trụ cột và đối mặt nguy cơ tổn thất lớn về nhân sự lẫn thành tích.

Alves gặp tổn thất lớn khi Garces bị cấm thi đấu.

Vụ việc trung vệ Garces bị FIFA treo giò khiến Alaves lao đao. Trong trận thua Mallorca 0-1 thuộc vòng 7 La Liga hôm 27/9, Garces bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu. Đây là hệ quả trực tiếp từ quyết định đình chỉ 12 tháng của Ủy ban Kỷ luật FIFA đối với nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia.

CLB Alaves lập tức chịu tổn thất khi mất đi nhân tố then chốt góp mặt trong toàn bộ trận đấu ở La Liga từ đầu mùa. Trong thông báo, Alaves khẳng định tôn trọng các quyết định của FIFA nhưng nhấn mạnh nguyên tắc "suy đoán vô tội" dành cho Garces.

Ban lãnh đạo đội bóng cho rằng vụ việc chưa được làm rõ hoàn toàn, và cầu thủ gốc Argentina - có cụ cố người Malaysia, cần được bảo vệ quyền lợi cho đến khi quá trình điều tra hoàn tất

Theo AS, Alaves cân nhắc biện pháp pháp lý, yêu cầu FIFA hoặc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bồi thường nếu tình trạng kéo dài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích và kế hoạch nhân sự. Trong bối cảnh lịch thi đấu La Liga dày đặc, việc mất Garces có thể để lại hệ lụy lớn cho hàng thủ vốn thiếu chiều sâu.

Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia hiện bị treo giò.

Nếu Alaves cho rằng quyết định từ FIFA chưa có cơ sở rõ ràng, họ có thể khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để đòi quyền lợi. Ngược lại, nếu lỗi xuất phát từ hồ sơ mà FAM nộp sai, Alaves có thể quy trách nhiệm cho FAM vì khiến Garces vướng vào án phạt, làm hại trực tiếp đến CLB.

Alaves chưa khởi kiện ngay, nhưng để ngỏ khả năng hành động pháp lý với FIFA hoặc FAM, tùy diễn biến cuộc điều tra và kết quả kháng cáo. Hiện FAM có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo lên FIFA. Nếu quá trình không mang lại kết quả tích cực, Alaves khả năng sẽ đẩy mạnh hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi.

Không chỉ Garces bị Alaves gạch tên khỏi danh sách thi đấu nhằm tránh rắc rối về sau, nhiều cầu thủ nhập tịch của Malaysia cũng lần lượt bị các CLB chủ quản cho tạm dừng thi đấu.

Tối 26/9, FIFA phạt FAM và 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu". Các cầu thủ phải chịu án cấm thi đấu 12 tháng. Nhóm cầu thủ này ra mắt tuyển Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027.