'Thái độ' trấn an của AFC không cứu nổi Malaysia

Phát biểu mới đây của Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul John, khiến không ít người lầm tưởng Malaysia “thoát hiểm”. Nhưng thực tế, nếu gọi là “án tử” thì có thể gỡ, còn “án sống” thì khó lòng tha thứ.

Bóng đá Malaysia đang trải qua một trong những cơn địa chấn lớn nhất lịch sử khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ra án phạt nặng tay liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu bằng hồ sơ giả.

Cú sốc chưa tan nơi dư luận Malaysia

Chỉ trong vòng vài ngày sau khi án phạt công bố, không khí u ám bao trùm từ đội tuyển quốc gia đến các câu lạc bộ trong nước. Người hâm mộ Malaysia, vốn đang lạc quan về đội tuyển sau chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6, nay lại rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng và thất vọng tột độ.

Việc 7 cầu thủ nhập tịch - những người góp công trong trận thắng Việt Nam - đồng loạt bị FIFA treo giò 12 tháng, cùng với án phạt tiền khổng lồ dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Điều này chẳng khác nào đánh thẳng vào năng lực và uy tín của cả nền bóng đá nước này. Hình ảnh Malaysia vốn được xây dựng trên tham vọng vươn ra tầm châu lục, giờ lại bị phủ bóng bởi cáo buộc gian lận giấy tờ.

Nỗi lo còn lan rộng sang các CLB mà 7 cầu thủ nhập tịch vừa bị phạt đang khoác áo thi đấu. Nhiều đội bóng vội vàng gạch tên những cái tên này khỏi danh sách đăng ký để tránh rủi ro.

Có cầu thủ còn xóa luôn dấu vết cội nguồn Malaysia trên trang cá nhân. Trên các diễn đàn, không ít CĐV đặt câu hỏi: “Liệu chúng ta còn có thể tin vào thành tích của đội tuyển nữa không?”. Sự hoài nghi này phản ánh rõ nét tâm trạng mất niềm tin nơi dư luận.

Lời trấn an từ quan chức

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, các quan chức bóng đá Malaysia sau vài ngày bặt vô âm tín buộc phải lên tiếng nhằm xoa dịu dư luận. Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul John - một người Malaysia - khẳng định án phạt của FIFA chỉ nhắm vào cá nhân cầu thủ và FAM, không ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển quốc gia.

“Đội tuyển không bị đình chỉ thi đấu, chỉ các cầu thủ liên quan. FAM cũng chỉ bị phạt tiền, không bị cấm hoạt động. Tuyển Malaysia vẫn có thể ra sân bình thường”, ông nhấn mạnh.

Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cũng ra thông cáo chính thức, cho biết cơ quan này không can thiệp trực tiếp với FIFA và nhấn mạnh rằng những vấn đề liên quan đến hồ sơ cầu thủ thuộc trách nhiệm xử lý của FAM. Cơ quan này thậm chí còn khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nội địa, coi sự việc chủ yếu xuất phát từ thủ tục hành chính.

Ngay cả giới chức ngoài bóng đá cũng phải tham gia vào công cuộc “trấn an”. Nhiều diễn đàn của Malaysia kêu gọi người hâm mộ bình tĩnh, tránh lan truyền tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia. Thông điệp chung đều hướng đến một ý: đội tuyển quốc gia Malaysia vẫn đủ tư cách thi đấu quốc tế, không có chuyện bị cấm vĩnh viễn hay loại khỏi các giải đấu lớn.

Dẫu vậy, dù những lời trấn an này có thể giúp giảm phần nào sức nóng của dư luận, chúng vẫn không thể xóa đi lo ngại rằng án phạt của FIFA sẽ để lại những hậu quả cụ thể, đặc biệt là liên quan trực tiếp đến kết quả trận thắng Việt Nam.

Có thể được thi đấu nhưng bị trừ điểm

Trong bóng đá, có những án phạt mang tính biểu tượng, và vụ việc của Malaysia chắc chắn là một trong số đó. Dù có thể đội tuyển không bị đình chỉ thi đấu, khả năng gần như chắc chắn là Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam. Đây chính là “tội sống khó tha” vì không thể có chuyện ra sân với 2/3 đội hình không hợp lệ mà kết quả được công nhận.

Malaysia có thể bị cấm thi đấu quốc tế trong nhiều năm.

FIFA kết luận hồ sơ đăng ký cầu thủ của FAM có yếu tố giả mạo, vi phạm nghiêm trọng Điều 22 Bộ luật kỷ luật. Một khi xác định hành vi gian lận, FIFA không thể làm ngơ với kết quả trận đấu có sự tham gia của những cầu thủ sai tư cách. Nếu Malaysia được giữ kết quả 4-0, đó sẽ là tiền lệ nguy hiểm, đi ngược lại nỗ lực làm trong sạch bóng đá thế giới.

AFC, trong thông báo chính thức ngày 27/9, cũng khẳng định họ “ghi nhận tính nghiêm trọng của vụ việc” và sẽ “xem xét kỹ lưỡng tình hình theo các quy định hiện hành”. Dù AFC không nói thẳng, giới quan sát hiểu rằng liên đoàn châu lục không thể đứng ngoài. Đặc biệt, AFC từng có tiền lệ rất gần đây: hồi tháng 3/2025, CLB Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) bị tước chiến thắng 6-1 trước Lion City Sailors tại AFC Champions League Two vì sử dụng cầu thủ chưa thi hành xong án treo giò. Kết quả được xử lại thành 3-0 nghiêng về đội Singapore.

Tiền lệ Hiroshima là minh chứng rõ ràng: AFC và FIFA đều kiên quyết áp dụng luật. Nếu một CLB danh tiếng của Nhật Bản còn bị xử thua thẳng tay chỉ vì 1 cầu thủ, thì Malaysia khó có cửa thoát.

Nếu AFC không xử Malaysia thua, họ có nguy cơ bị Sanfrecce Hiroshima kiện vì quyết định cách đây nửa năm. Cần nhớ rằng ông Datuk Seri Windsor Paul John chỉ là một Tổng thư ký chứ không phải là toàn bộ ban điều hành của AFC.

Bản thân ông Datuk Seri Windsor Paul John cũng ý thức tình hình nên chỉ dám nói tuyển Malaysia không bị cấm thi đấu chứ không dám nói đến việc không bị phạt. Viễn cảnh tốt nhất cho Malaysia là vẫn được thi đấu vòng loại Asian Cup với quyết định bị xử thua Việt Nam 0-3 và không còn được dùng 7 cầu thủ "lậu".