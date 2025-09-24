Chuyên gia so sánh hai siêu bão Ragasa và Yagi

Chuyên gia khí tượng nhận định Ragasa và Yagi đều đạt cường độ siêu bão, ảnh hưởng trực tiếp Quảng Ninh - Hải Phòng, tuy nhiên khác biệt về đường đi và thời điểm đổ bộ.

Chuyên gia nhận định sức gió khi bão Ragasa đổ bộ Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Quảng Ninh sẽ là nơi chịu tác động gió mạnh của bão Ragasa với cường độ có thể đạt cấp 8, có nơi cấp 9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khi tiến gần bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão Ragasa đã giảm xuống cấp 15, không còn là siêu bão.

Đến 16h ngày 24/9, tâm bão cách Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) 450 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão ở cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Từ gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Các tỉnh sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng phổ biến 150-300 mm, cục bộ trên 450 mm.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở đô thị. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão rộng, nhiều nơi có khả năng xuất hiện dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cả trước và trong thời điểm bão đổ bộ.

Vị trí bão Ragasa lúc 17h ngày 24/9. Ảnh: Windy.

So sánh bão Ragasa và Yagi?

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết bão Ragasa hiện hoạt động ở ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Hoàn lưu bão đã gây mưa lớn, gió mạnh cho khu vực phía Nam Trung Quốc.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển ổn định theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Đến sáng 25/9, tâm bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay gió ở vịnh Bắc Bộ tăng dần lên cấp 6-7, sau đó đạt cấp 8-9. Vùng gần tâm bão có thể mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Trên đất liền, Quảng Ninh được dự báo chịu gió mạnh từ ngày 25/9, phổ biến cấp 8-9, giật cấp 10-11. Các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Lạng Sơn, phía Đông Bắc Ninh có gió cấp 7-8; vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, gió cấp 6.

Mưa bắt đầu xuất hiện ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng từ đêm nay, sau đó lan rộng ra đồng bằng Bắc Bộ. Tại Hà Nội, mưa tăng dần từ trưa mai, lượng phổ biến 100-250 mm, một số nơi trên 400 mm. Khu vực sườn Đông dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc Lào Cai và Yên Bái, có mưa to đến rất to.

Sức tàn phá khủng khiếp của Ragasa khi quét qua Hong Kong (Trung Quốc) tối 23/9 đến sáng 24/9. Ảnh: SCMP.

Tại Quảng Ninh, từ 12h ngày 24/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa và chính quyền ven biển ngừng cấp phép cho phương tiện thủy ra khơi, chỉ cho phép tàu di chuyển về nơi tránh trú và phải hoàn tất trước 14h cùng ngày.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, đến nay hơn 4.100 tàu cá, gần 500 tàu du lịch đã được thông báo và di chuyển về nơi neo đậu an toàn. Khoảng 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó 800 cơ sở trên biển, đã được gia cố, lao động được di dời lên bờ. Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện đã được huy động sẵn sàng ứng phó bão.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ giải pháp, mục tiêu "không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thấp nhất thiệt hại về tài sản".

So với bão Yagi năm 2024, ông Hoàng Phúc Lâm cho rằng Ragasa có hai điểm tương đồng nổi bật: cùng đạt cường độ siêu bão, là những trận bão mạnh nhất trên Biển Đông trong nhiều năm và tác động trực tiếp đến Quảng Ninh - Hải Phòng.

Tuy vậy, hai cơn bão khác biệt rõ về nơi hình thành, hướng và tốc độ di chuyển, thời điểm đạt cường độ cực đại cũng như lúc đổ bộ. Nếu Yagi xuất hiện đầu tháng 9 thì Ragasa đến cuối tháng 9, mang theo diễn biến phức tạp hơn.

Cảnh hoang tàn tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) sau cơn bão Yagi, tháng 9/2024. Ảnh: Việt Linh.

Hai kịch bản cơn bão số 10

Đánh giá về bão Bualoi hình thành ở phía Đông Philippines tối 23/9, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết đây là cơn bão thứ 20 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay.

Hiện các dự báo cho thấy Bualoi không mạnh như Ragasa, song thời điểm có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam còn xa nên chưa thể xác định mức độ tác động.

Dự kiến khoảng hai ngày nữa, Bualoi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Ông Lâm cho hay các cơ quan khí tượng quốc tế hiện đưa ra nhận định khá phân tán với nhiều kịch bản khác nhau về diễn biến của Bualoi.

Dự kiến cơn bão đi vào Biển Đông ngày 26/9 và trở thành bão số 10 năm nay. Ảnh: Nchmf.

Dự báo của châu Âu và Nhật Bản cho rằng bão có thể dịch chuyển lên phía Bắc, hướng về Bắc Bộ hoặc miền Nam Trung Quốc.

Trong khi đó, dự báo của Mỹ nghiêng về khả năng bão đi vào Trung Bộ, trọng tâm từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Cục Khí tượng Thủy văn cho rằng kịch bản bão vào miền Trung có xác suất cao nhất, do đây là hướng đi thường gặp theo quy luật khí hậu giai đoạn này. Nguy cơ bão mạnh lên siêu bão hoặc trên cấp 13 được đánh giá là không cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi sát và cập nhật dự báo sớm, chính xác hơn trong thời gian tới.