Bão Bualoi có thể rất mạnh trên Biển Đông

  • Thứ tư, 24/9/2025 14:24 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Dự báo bão Bualoi sẽ vào Biển Đông khoảng đêm 26/9, hướng về miền Bắc hoặc Bắc Trung Bộ nước ta, cường độ có thể rất mạnh trên Biển Đông.

Đêm qua (23/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Bualoi.

Sieu bao Ragasa Bao Bualoi anh 1

Trên Biển Đông xuất hiện tình trạng bão chồng bão.

Vào 7h sáng 24/9, tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 132,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Hiện nay, nhận định về đường đi và cường độ của bão Bualoi còn có sự phân tán khá lớn giữa các đài khí tượng quốc tế. Trong đó có hai kịch bản phổ biến. Một kịch bản nhận định bão sẽ đi lên vịnh Bắc Bộ, hướng vào miền Bắc hoặc phía nam Trung Quốc. Kịch bản khác cho rằng, bão sẽ đổ bộ khu vực Bắc hoặc Trung Trung Bộ nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia của Việt Nam nhận định, sau khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25 km/h.

Đến 7h ngày 27/9, khi đang hoạt động trên khu vực Giữa Biển Đông, bão mạnh cấp cường độ cấp 11, giật cấp 14. Dự báo trong ngày và đêm 27/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến khoảng ngày 29/9, bão có thể di chuyển đến khu vực phía nam của Vịnh Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, hướng đi và cường độ của bão Bualoi vẫn còn nhiều thay đổi, cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Về siêu bão Ragasa, đến 10h sáng nay, tâm bão còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570 km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong đêm nay, bão sẽ vào vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng tây với cường độ tiếp tục suy yếu. Đến 10h ngày 25/9, bão trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Khoảng trưa ngày 25/9, bão đi vào đất liền nước ta ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, sau đó di chuyển theo hướng tây, qua Hà Nội, Phú Thọ về khu vực Tây Bắc Bộ, suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 10h ngày 26/9 tâm vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Bộ với cường độ xuống dưới cấp 6.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Từ gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

