Chuyện gì đang xảy ra với Messi?

Lionel Messi - biểu tượng lớn nhất của bóng đá đương đại, vốn quen với những tràng pháo tay, nay liên tiếp đứng giữa tâm bão phẫn nộ.

Chuyến lưu diễn của Messi ở Ấn độ biến thành thảm họa.

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, hai sự kiện ở châu Á, từ Hong Kong đến Ấn Độ, phơi bày một nghịch lý đáng suy ngẫm. Càng xa sân cỏ đỉnh cao, hình ảnh Messi càng dễ bị bào mòn bởi những kỳ vọng bị thổi phồng và sự tổ chức cẩu thả.

Tại Kolkata, điểm dừng đầu tiên của "GOAT Tour" ở Ấn Độ, bầu không khí lễ hội nhanh chóng biến thành hỗn loạn. Vé được bán với mức giá không hề rẻ so với thu nhập trung bình, truyền thông quảng bá rầm rộ, người hâm mộ tin rằng họ sẽ được thấy Messi bằng xương bằng thịt, thậm chí mong chờ một khoảnh khắc bóng đá đúng nghĩa.

Thực tế lại phũ phàng. Messi xuất hiện chưa đầy 20 phút, bị vây kín bởi quan chức, khách VIP và an ninh, chỉ kịp vẫy tay chào rồi rời đi. Không thi đấu, không giao lưu, không một pha bóng. Đám đông tức giận tràn xuống sân, đập phá đồ đạc, sự kiện bị gọi thẳng là một cú lừa. Cảnh sát vào cuộc, ban tổ chức bị bắt giữ, lời hứa hoàn tiền vang lên trong bối cảnh niềm tin của người hâm mộ sứt mẻ.

Câu chuyện ấy không hề xa lạ. Tháng 2/2024 tại Hong Kong (Trung Quốc), Inter Miami đến giao hữu với tuyển địa phương trong cơn sốt chưa từng có với 40.000 vé bán sạch chỉ để chờ Messi. Nhưng rồi Leo ngồi trọn 90 phút trên ghế dự bị. Anh không mang giày thi đấu, thậm chí không khởi động.

Đám đông gào thét trả tiền lại, hình ảnh một cổ động viên đá vào bảng quảng cáo in hình Messi lan truyền chóng mặt. Lần này, cơn giận dữ không chỉ nhắm vào ban tổ chức mà còn hướng thẳng về phía siêu sao Argentina.

Messi từng gây phẫn nộ ở Hong Kong.

Chính quyền Hong Kong công khai thất vọng, đe dọa rút lại hàng triệu USD tài trợ vì điều khoản hợp đồng yêu cầu Messi phải thi đấu tối thiểu 45 phút. Ban huấn luyện Inter Miami giải thích Leo chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, nhưng cách xử lý tình huống – thông báo muộn, từ chối giao lưu xoa dịu sau trận, khiến mọi lời biện minh trở nên kém thuyết phục. Hình ảnh "GOAT" vì thế sứt mẻ trong mắt những khán giả vốn dành cho anh tình yêu gần như tuyệt đối.

Hai sự kiện, hai quốc gia, nhưng chung một mẫu số. Đó là kỳ vọng bị đẩy lên quá cao và thực tế không đáp ứng nổi. Công bằng mà nói Messi không phải người đứng ra bán vé, không phải kẻ quyết định kịch bản sự kiện. Ở Hong Kong, chấn thương là lý do có thật. Còn tại Kolkata, bản chất chương trình ngay từ đầu không phải một trận đấu. Nhưng khi tên tuổi Messi được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến dịch quảng bá, anh khó tránh khỏi việc trở thành "điểm chịu trận" cho mọi sai lầm phía sau hậu trường.

Vấn đề nằm ở ranh giới mong manh giữa biểu tượng thể thao và sản phẩm thương mại. Khi Messi bước ra ngoài sân cỏ, mỗi lần xuất hiện đều bị gán cho những lời hứa ngầm rằng anh sẽ thi đấu, sẽ giao lưu, sẽ mang đến cảm xúc bóng đá thuần khiết. Nếu những lời hứa ấy không được làm rõ, hoặc tệ hơn là bị lợi dụng để bán vé, cơn phẫn nộ của người hâm mộ là điều không thể tránh khỏi.

Ở tuổi 38, Messi không còn đủ thể lực để đáp ứng mọi chuyến du đấu dày đặc. Nhưng điều người hâm mộ cần, có lẽ không chỉ là 90 phút thi đấu, mà là sự minh bạch và tôn trọng. Một lời giải thích kịp thời, một hành động xoa dịu đúng lúc, đôi khi giá trị hơn cả một pha bóng đẹp.

Hai vết gợn ở Hong Kong và Ấn Độ cho thấy hào quang của Messi vẫn rực rỡ, nhưng nếu tiếp tục bị đặt vào những sân khấu được dàn dựng cẩu thả, hình ảnh ấy sẽ còn đối diện với nhiều cơn thịnh nộ khác. Và khi đó, người chịu tổn thương không chỉ là người hâm mộ, mà chính là di sản của một huyền thoại.

