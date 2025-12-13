Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cơn địa chấn mang tên Messi tại Ấn Độ

  • Thứ bảy, 13/12/2025 18:00 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Buổi xuất hiện của Lionel Messi tại Kolkata biến thành cảnh hỗn loạn khi hàng nghìn người hâm mộ tức giận ném ghế và chai lọ, chỉ sau vài phút siêu sao Argentina bước ra sân.

Messi anh 1

Tưởng chừng sự xuất hiện của Leo sẽ tạo cơn sốt bùng nổ trên sân Salt Lake, song sự hào hứng nhanh chóng biến thành thảm họa.
Messi anh 2

Hình ảnh cho thấy đám đông tràn xuống sân, khiến tình hình nhanh chóng mất kiểm soát. Messi chỉ di chuyển một vòng ngắn, vẫy tay chào người hâm mộ rồi phải rút lui khi các vật thể lạ bay xuống sân từ khán đài. Thậm chí bức tượng cao 21 m vừa mới khành thành để chào đón Leo cũng bị CĐV Ấn Độ bôi nhọ.
Messi anh 3

Siêu sao Inter Miami xuất hiện bên cạnh đồng đội Luis Suarez và Rodrygo de Paul, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các nhân viên an ninh.

Messi anh 4

Cảnh khán giả la hét, xô xát với lực lượng an ninh và phá hoại cơ sở vật chất của sân. Nhiều người cáo buộc ban tổ chức ưu tiên quyền lợi VIP, khiến hàng nghìn khán giả sở hữu vé không thể nhìn thấy thần tượng.
Messi anh 5

Doanh nhân Nabin Chatterjee cho biết: "Để được xem Messi là niềm mơ ước của tôi, nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội vì cách tổ chức kém cỏi".
Messi anh 6

Một khán giả chia sẻ: "Sự kiện thật tồi tệ. Anh ấy chỉ có mặt khoảng 10 phút, xung quanh là lãnh đạo và quan chức, chúng tôi chẳng thấy gì cả. Bao nhiêu tiền bạc, cảm xúc và thời gian bị lãng phí".
Messi anh 7

Cảnh sát nhanh chóng can thiệp để vãn hồi trật tự, nhưng nhiều ghế ngồi bị phá hỏng, còn rác thải thì vương vãi khắp sân.

Messi anh 8

Trước sự việc này, Thủ hiến Tây Bengal, bà Mamata Banerjee, xin lỗi công khai và thông báo mở cuộc điều tra: "Tôi xin lỗi Messi và tất cả người hâm mộ vì sự cố đáng tiếc này".
Messi anh 9

Hình ảnh cho thấy CĐV Ấn Độ cực kỳ phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên Leo trở lại Ấn Độ kể từ trận giao hữu quốc tế năm 2011. Trong chuyến đi 3 ngày, Messi dự kiến thăm 4 thành phố, có thể gặp Thủ tướng Narendra Modi.
Messi anh 10

Đám đông CĐV Ấn Độ hào hứng gặp thần tượng, song mọi thứ biến thành thảm họa.
Cơn sốt Messi bùng nổ ở Ấn Độ Sáng 13/12, người dân Ấn Độ được nhìn thấy đứng chật kín ở sân bay Kolkata để chào đón Lionel Messi trong chuyến lưu diễn kéo dài 3 ngày cùng hai đồng đội Luis Suerez và Rodrigo De Paul.

'Messi Thụy Sĩ' giờ ra sao

Xherdan Shaqiri, người được mệnh danh là “Messi Thụy Sĩ”, vẫn đang thăng hoa rực rỡ trong màu áo Basel tại quê nhà.

11 giờ trước

Bức tượng 21 m của Messi tạo cơn sốt

Siêu sao Lionel Messi dự kiến có mặt tại Ấn Độ vào ngày 13/12 để trực tiếp khánh thành bức tượng cao khoảng 21 m của chính mình.

29:1763 hôm qua

Bức ảnh gây sốt của Messi

Lionel Messi vừa thu hút sự chú ý khi đồng loạt khoe ba danh hiệu cá nhân và tập thể nổi bật mà anh giành được trong mùa giải 2025.

31:1867 hôm qua

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Be boi lam lu mo vinh quang cua Argentina hinh anh

Bê bối làm lu mờ vinh quang của Argentina

23 phút trước 17:54 13/12/2025

0

Khi chiếc cúp vô địch thế giới còn lấp lánh, hậu trường bóng đá Argentina lại rung chuyển bởi bê bối quyền lực và tiền bạc.

Ronaldo dong phim 'Fast & Furious 11'? hinh anh

Ronaldo đóng phim 'Fast & Furious 11'?

31 phút trước 17:45 13/12/2025

0

Vin Diesel xác nhận một vai diễn được viết riêng cho Cristiano Ronaldo trong phần phim tiếp theo của thương hiệu Fast & Furiou đình đám.

Minh Nghi

Messi Messi

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý