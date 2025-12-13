Cơn địa chấn mang tên Messi tại Ấn Độ

|
Tưởng chừng sự xuất hiện của Leo sẽ tạo cơn sốt bùng nổ trên sân Salt Lake, song sự hào hứng nhanh chóng biến thành thảm họa.
|
Hình ảnh cho thấy đám đông tràn xuống sân, khiến tình hình nhanh chóng mất kiểm soát. Messi chỉ di chuyển một vòng ngắn, vẫy tay chào người hâm mộ rồi phải rút lui khi các vật thể lạ bay xuống sân từ khán đài. Thậm chí bức tượng cao 21 m vừa mới khành thành để chào đón Leo cũng bị CĐV Ấn Độ bôi nhọ.
|
Siêu sao Inter Miami xuất hiện bên cạnh đồng đội Luis Suarez và Rodrygo de Paul, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các nhân viên an ninh.
|
Cảnh khán giả la hét, xô xát với lực lượng an ninh và phá hoại cơ sở vật chất của sân. Nhiều người cáo buộc ban tổ chức ưu tiên quyền lợi VIP, khiến hàng nghìn khán giả sở hữu vé không thể nhìn thấy thần tượng.
|
Doanh nhân Nabin Chatterjee cho biết: "Để được xem Messi là niềm mơ ước của tôi, nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội vì cách tổ chức kém cỏi".
|
Một khán giả chia sẻ: "Sự kiện thật tồi tệ. Anh ấy chỉ có mặt khoảng 10 phút, xung quanh là lãnh đạo và quan chức, chúng tôi chẳng thấy gì cả. Bao nhiêu tiền bạc, cảm xúc và thời gian bị lãng phí".
|
Cảnh sát nhanh chóng can thiệp để vãn hồi trật tự, nhưng nhiều ghế ngồi bị phá hỏng, còn rác thải thì vương vãi khắp sân.
|
Trước sự việc này, Thủ hiến Tây Bengal, bà Mamata Banerjee, xin lỗi công khai và thông báo mở cuộc điều tra: "Tôi xin lỗi Messi và tất cả người hâm mộ vì sự cố đáng tiếc này".
|
Hình ảnh cho thấy CĐV Ấn Độ cực kỳ phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên Leo trở lại Ấn Độ kể từ trận giao hữu quốc tế năm 2011. Trong chuyến đi 3 ngày, Messi dự kiến thăm 4 thành phố, có thể gặp Thủ tướng Narendra Modi.
|
Đám đông CĐV Ấn Độ hào hứng gặp thần tượng, song mọi thứ biến thành thảm họa.
