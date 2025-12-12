Bức tượng 21 m của Messi tạo cơn sốt

Siêu sao Lionel Messi dự kiến có mặt tại Ấn Độ vào ngày 13/12 để trực tiếp khánh thành bức tượng cao khoảng 21 m của chính mình.

Tượng Messi cao 21 m ở Ấn Độ.

Theo truyền thông châu Âu, Messi sẽ đáp xuống thành phố Kolkata vào sáng 13/12 (giờ địa phương). Tại đây, M10 sẽ tham dự lễ khánh thành tượng trước khi tiếp tục hành trình qua Hyderabad, Mumbai và New Delhi trong vòng ba ngày.

Bức tượng cao 21 m này được thực hiện trong 27 ngày bởi đội ngũ 45 nghệ nhân, thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc của người hâm mộ Ấn Độ dành cho thủ quân tuyển Argentina.

Dù chưa chính thức khánh thành, tượng Messi thu hút sự quan tâm của CĐV trên thế giới. Những bài đăng về tượng Messi kéo về lượng tương tác lớn.

Trong chuyến thăm lần này, Messi sẽ đồng hành cùng những người bạn thân thiết là Luis Suarez và Rodrigo De Paul, hứa hẹn tạo nên một trong những sự kiện bóng đá được mong chờ nhất tại Ấn Độ trong năm.

Năm 2016, Messi từng được dựng tượng tại Argentina, thu hút sự chú ý của dư luận. Sắp tới, Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona cũng xác nhận CLB đang lên kế hoạch xây dựng một tượng đài tri ân M10 ngay tại sân Camp Nou.

Messi đang trải qua giai đoạn cuối sự nghiệp nhưng vẫn tiếp tục cho thấy sức hút và hiệu suất thi đấu ấn tượng. Sau khi giành 8 Quả bóng vàng, 10 danh hiệu La Liga, 4 Champions League cùng Barcelona, anh còn dẫn dắt tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 và hai lần đăng quang tại Copa America.

Khoảnh khắc Messi nâng cúp lịch sử Sáng 7/12, Lionel Messi giúp Inter Miami đả bại Vancouver Whitecaps 3-1 để lần đầu tiên vô địch MLS.