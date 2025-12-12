Bóng đá Saudi Arabia cạn tiền?

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Saudi Pro League dường như kết thúc kỷ nguyên dùng các mức lương khổng lồ để thu hút các sao từ châu Âu.

Joao Felix là bản hợp đồng đình đám của SPL hè này.

Saudi Pro League (SPL) đang bước vào giai đoạn chuyển mình đầy táo bạo. Sau vài năm chi tiêu lớn để chiêu mộ những siêu sao như Cristiano Ronaldo, Neymar hay Karim Benzema, các ông chủ Saudi Arabia giờ đây sẽ không còn trả những mức lương "trên trời" cho các ngôi sao nữa.

Theo The Times, các CLB SPL đang gửi đi thông điệp đến những ngôi sao trên thị trường chuyển nhượng, rằng họ sẽ không vung tiền chuyển nhượng. Các cầu thủ phải đến SPL vì họ tin rằng chất lượng cuộc sống ở Saudi Arabia tốt hơn châu Âu.

Mới nhất, tương lai của Karim Benzema tại Al Ittihad trở thành chủ đề nóng sau khi đôi bên chưa đàm phán gia hạn hợp đồng.

Kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2023 và cập bến Al Ittihad theo dạng chuyển nhượng tự do, Benzema ký hợp đồng với mức lương lên đến 108 triệu USD/năm. Tiền đạo người Pháp lập tức được xếp vào nhóm cầu thủ có thu nhập cao nhất giải.

Trong bối cảnh Benzema sắp trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa, đội bóng Saudi Pro League chưa đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng và muốn tiền đạo này giảm lương.

Ngay cả Mohamed Salah, mục tiêu săn đón của SPL tháng tới, cũng được nhắc đến trong bối cảnh này. Các nguồn tin từ Saudi Arabia cho biết, họ sẽ không trả quá cao hơn mức lương hiện tại của anh tại Liverpool (khoảng 25 triệu bảng/năm).

