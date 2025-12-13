'Messi Thụy Sĩ' giờ ra sao

Xherdan Shaqiri, người được mệnh danh là “Messi Thụy Sĩ”, vẫn đang thăng hoa rực rỡ trong màu áo Basel tại quê nhà.

Shaqiri rực sáng tại Basel.

Theo thống kê, Shaqiri đã trực tiếp góp dấu giày vào 63 bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) chỉ sau 64 trận đấu cho Basel. Con số ấn tượng này giúp anh trở thành cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất của đội bóng trong mùa giải hiện tại, vượt trội so với phần còn lại của đội hình.

Ở tuổi 32, Shaqiri là nguồn cảm hứng trên sân cỏ, đồng thời đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần, dẫn dắt Basel trong giai đoạn tái thiết và tìm lại vị thế vốn có.

Sau quãng thời gian chinh chiến tại các giải đấu hàng đầu như Premier League trong màu áo Liverpool, Ligue 1 cùng Lyon hay MLS với Chicago Fire, Shaqiri quyết định trở về quê nhà thi đấu tại giải VĐQG Thụy Sĩ trong màu áo Basel. Quyết định này ban đầu từng gây ra không ít hoài nghi, nhưng thực tế trên sân đã cho thấy đây là bước đi hoàn toàn đúng đắn.

Shaqiri nhanh chóng hòa nhập, trở thành trung tâm trong mọi đợt tấn công của Basel với khả năng sút xa, kiến tạo và tạo đột biến đáng nể.

Theo nhận định của truyền thông Thụy Sĩ, sự trở lại của Shaqiri là nhân tố then chốt giúp Basel cải thiện đáng kể hiệu suất ghi bàn cũng như khả năng cạnh tranh ở cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu Âu. Những màn trình diễn thuyết phục của anh đã giúp Basel lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau giai đoạn sa sút trước đó.

