Bức ảnh gây sốt của Messi

Lionel Messi vừa thu hút sự chú ý khi đồng loạt khoe ba danh hiệu cá nhân và tập thể nổi bật mà anh giành được trong mùa giải 2025.

Bức ảnh Messi khoe thành tích.

Bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội hôm 11/12 cho thấy Messi tạo dáng cùng ba danh hiệu gồm Chiếc giày vàng MLS, Cúp vô địch MLS và giải Cầu thủ hay nhất mùa MLS 2025.

Hình ảnh Messi rạng rỡ nâng từng chiếc cúp nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, cho thấy sức hút của cầu thủ được xem là vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Dưới bài đăng, nhiều CĐV khen ngợi tầm vóc của Messi. Một CĐV viết: "GOAT đích thực là đây". Tài khoản khác bình luận: "Đến một đội bóng rớt hạng và giúp họ vô địch, người làm được chỉ có Messi". Một fan khác chia sẻ: "Lịch sử Inter Miami do một tay Messi dựng nên".

Hôm 10/12, trang chủ MLS công bố Messi là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa MLS 2025. Với giải thưởng này, M10 trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS giành MVP ở hai mùa liên tiếp.

Ở mùa vừa qua, Messi thể hiện phong độ chói sáng với 29 bàn thắng và 19 kiến tạo sau 28 trận, giúp Inter Miami vô địch MLS Cup đầu tiên trong lịch sử. Bản thân anh cũng giành luôn danh hiệu Chiếc giày vàng.

Việc Messi cùng lúc sở hữu ba danh hiệu giá trị nhất MLS không chỉ khẳng định đẳng cấp cá nhân, mà còn đánh dấu một mùa giải rực rỡ của Inter Miami. MLS Cup 2025 cũng là danh hiệu quốc nội đầu tiên trong lịch sử đội bóng non trẻ này.

Khoảnh khắc Messi nâng cúp lịch sử Sáng 7/12, Lionel Messi giúp Inter Miami đả bại Vancouver Whitecaps 3-1 để lần đầu tiên vô địch MLS.