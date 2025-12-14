Chuyến thăm Ấn Độ của Lionel Messi trong khuôn khổ một sự kiện giao lưu đặc biệt đã nhanh chóng biến thành cơn ác mộng đối với ban tổ chức.

Messi gây tranh cãi dữ dội ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Ngày 13/12, Messi đến thành phố Kolkata cùng hai đồng đội thân thiết là Rodrigo De Paul và Luis Suarez, thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ Ấn Độ. Hàng chục nghìn khán giả đã đổ về sân Salt Lake với mong muốn được tận mắt chứng kiến và giao lưu với thần tượng. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát khi khâu tổ chức không diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu.

Theo thông tin từ cảnh sát Kolkata, sự phẫn nộ bùng lên khi người hâm mộ nhận ra rằng Messi sẽ không thi đấu hay tham gia các hoạt động giao lưu như họ kỳ vọng. Thay vào đó, ngôi sao mang áo số 10 của Argentina chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn để chào hỏi, gặp gỡ một số khách mời rồi rời sân. Điều này khiến nhiều khán giả, vốn đã bỏ ra số tiền lớn để mua vé, cảm thấy bị “đánh lừa”.

Ông Rajeev Kumar, Tổng Giám đốc Cảnh sát bang Tây Bengal, xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ người đứng đầu ban tổ chức sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại chính thức liên quan đến các sự cố xảy ra tại sân vận động.

“Sự thất vọng và tức giận của người hâm mộ xuất phát từ việc họ nhận ra Messi không thi đấu. Kế hoạch thực tế chỉ là chào hỏi, gặp gỡ và rời đi”, ông Kumar cho biết. Đồng thời, ban tổ chức cũng đã cam kết hoàn tiền vé cho khán giả.

Cảnh hỗn loạn nơi diễn ra sự kiện của Messi. Ảnh: Reuters.

Trong lúc Messi được hộ tống rời khỏi sân, bầu không khí trở nên căng thẳng. Một số cổ động viên quá khích đã ném đồ vật xuống sân, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp để ngăn tình hình leo thang thành bạo loạn. May mắn, trật tự sau đó đã được kiểm soát.

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, bà Mamata Banerjee, Chủ tịch sáng lập đảng All India Trinamool Congress kiêm Thủ hiến bang Tây Bengal, đã công khai gửi lời xin lỗi tới Messi và người hâm mộ thông qua mạng xã hội. Bà thừa nhận bản thân “rất bàng hoàng và thất vọng” trước sự yếu kém trong công tác tổ chức.

Chính quyền bang Tây Bengal cũng đã thành lập một ủy ban điều tra độc lập do cựu thẩm phán Ashim Kumar Ray đứng đầu, với sự tham gia của các quan chức cấp cao ngành nội vụ. Ủy ban này có nhiệm vụ làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và đề xuất biện pháp nhằm tránh lặp lại những sự cố tương tự trong tương lai.

Cảnh hỗn loạn khi Messi xuất hiện ở Ấn Độ CĐV Ấn Độ tỏ ra tức giận và đập phá đồ đạc khi Lionel Messi chỉ xuất hiện ít phút trong buổi lễ chào đón tại sân sân Salt Lake, Kolkata.