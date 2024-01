Chuyến du ngoạn 15 năm đập tan định kiến về masquerade

Arapids: Monastiraki, Hy Lạp, 2020 - Cuốn sách mới nhất của nhiếp ảnh gia Jason Gardner “We the Spirits” ghi lại những chiếc mặt nạ, trang phục và truyền thống của các lễ hội mùa đông cũng như cách chúng kết nối người tham gia lễ hội với tổ tiên. “We the Spirits” do GOST Books xuất bản cùng với triển lãm Stadthaus Ulm, Đức, mở cửa tới ngày 18/12.