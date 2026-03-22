iPhone 18 Pro sẽ có gì hay

Màu sắc mới. Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đang thử nghiệm tùy chọn màu đỏ trên iPhone 18 Pro. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là lần đầu iPhone có màu đỏ kể từ iPhone 14 và 14 Plus. Tuy nhiên, màu đỏ lần này trên iPhone 18 Pro sẽ có sắc đậm hơn thay vì đỏ tươi. Trước đó, tin đồn cho biết Apple từng thử nghiệm màu nâu đất và tím, song nhiều khả năng đó chỉ là các biến thể của màu đỏ, và sẽ không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Ảnh: MacRumors.