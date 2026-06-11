Elon Musk sắp biến 4.000 người thành triệu phú USD

Hơn 4.400 nhân sự mới và cũ của SpaceX sẽ nhận được hàng triệu USD trong đợt IPO sắp tới. Đáng chú ý, có khoảng 400 người nắm giữ số cổ phần trị giá hơn 100 triệu USD.

Đợt IPO sắp tới của SpaceX sẽ mang về hàng triệu USD cho 4.000 nhân viên mới và cũ. Ảnh: The Times.

Theo phân tích từ nền tảng đầu tư Hill.com được tờ The New York Times dẫn lại, trong đợt IPO sắp tới, nhiều khả năng hơn 4.400 nhân sự mới và cũ của SpaceX sẽ gia nhập hàng ngũ triệu phú. Đáng chú ý, có khoảng 400 nhân viên nắm giữ số cổ phần trị giá hơn 100 triệu USD .

"Thông thường, bạn sẽ chỉ thấy các nhà sáng lập trở thành tỷ phú. Việc có tới 400 người chạm đến cột mốc 100 triệu USD là điều rất hiếm gặp. Nó minh chứng cho khối lượng tài sản khổng lồ đang được tạo ra ở SpaceX", Andrew Benson, nhà sáng lập kiêm CEO của Hill.com nhận định.

Trong số những người chuẩn bị đổi đời có Trevor Hise, một cựu kỹ sư phóng tên lửa của SpaceX. Hise cho biết anh gia nhập công ty vào năm 2011, bất chấp sự can ngăn của bố mẹ vì lo ngại startup này ẩn chứa quá nhiều rủi ro.

Nhờ sự kiên trì này, Hise hiện sở hữu hơn 100.000 cổ phiếu SpaceX tích lũy được trong thời gian cống hiến. Với mức giá IPO dự kiến đạt 135 USD /cổ phiếu, khối tài sản của anh có thể trị giá ít nhất 13,5 triệu USD .

Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã thu hút hơn 250 tỷ USD nhu cầu đăng ký mua cổ phiếu trong đợt IPO sắp tới, theo các nguồn tin của Reuters.

Con số này vượt xa mức 75 tỷ USD mà công ty dự kiến huy động, thậm chí gấp khoảng 3,5-4 lần quy mô chào bán, qua đó cho thấy sức hút đặc biệt lớn của thương vụ được kỳ vọng trở thành đợt IPO lớn nhất lịch sử.

Đáng chú ý, nhu cầu mua cổ phiếu vẫn có thể thay đổi trước khi giá IPO chính thức được công bố vào chiều 11/6.

Các số liệu đăng ký hiện tại chỉ phản ánh ý định mua của nhà đầu tư và chưa phải là lượng cổ phiếu được phân bổ cuối cùng. Ngoài ra, nhiều tổ chức đầu tư lớn thường đặt lệnh vào giai đoạn cuối của quá trình IPO.