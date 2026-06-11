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Công nghệ eSports

Faker chung mâm với Messi, xếp trên Ronaldo

  • Thứ năm, 11/6/2026 16:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Huyền thoại eSports Faker vừa được tạp chí TIME vinh danh trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới thể thao năm 2026.

Quỷ vương bất tử Faker lọt top 100 có sức ảnh hưởng nhất trong giới thể thao toàn cầu. Ảnh: T1.

Mới đây, tạp chí danh tiếng TIME đã công bố danh sách "TIME100 Sports 2026" - vinh danh 100 cá nhân có sức ảnh hưởng nhất trong giới thể thao toàn cầu. Trong đó, tuyển thủ Lee “Faker” Sang-hyeok được xếp vào hạng mục cao nhất mang tên “Icons” (Biểu tượng).

Tại đây, ngôi sao của đội tuyển T1 đứng chung hàng ngũ với những huyền thoại đương đại sở hữu sức tác động văn hóa sâu rộng. Có thể kể đến như siêu sao bóng đá Lionel Messi, cầu thủ bóng rổ vĩ đại LeBron James và tài năng quần vợt Carlos Alcaraz, nhà vô địch F1 Lando Norris...

Đáng chú ý, sức ảnh hưởng thời đại của Faker còn thể hiện qua việc anh xếp trên nhiều tượng đài thể thao lớn khác. Điển hình là siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo hay cầu thủ bóng rổ Stephen Curry. Cả hai tên tuổi này chỉ được xếp ở hạng mục thứ hai là “Titans” (Người khổng lồ).

Điều này chứng minh TIME không chỉ đánh giá dựa trên thành tích thuần túy, mà dựa vào khả năng xoay chuyển xu hướng của thể thao điện tử (eSports) toàn cầu.

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Faker được đứng "chung mâm" với Messi, Lebron James trong khi Ronaldo được xếp vào bảng "Titans". (Ảnh minh họa)

Quyết định vinh danh Faker dựa trên một sự nghiệp thi đấu đỉnh cao kéo dài hơn một thập kỷ. Được mệnh danh là “Quỷ Vương Bất Tử”, Faker đã tích lũy kỷ lục vĩ đại với 6 chức vô địch thế giới League of Legends (Worlds) cùng tổ chức T1.

Trong đó, anh vừa cùng các đồng đội hoàn tất chuỗi 3 lần vô địch liên tiếp (three-peat) ở các chu kỳ giải đấu gần nhất. Trước đó, anh cũng là cái tên đầu tiên và duy nhất được ghi danh vào Đại sảnh Huyền thoại (Hall of Legends) của Riot Games.

Tạp chí TIME nhận định hành trình của Faker phản chiếu sự bùng nổ kinh tế mạnh mẽ của toàn bộ ngành thể thao điện tử. Từ một thú vui cộng đồng ngách, thị trường eSports toàn cầu hiện được dự kiến đạt mức định giá khoảng 7,46 tỷ USD vào năm 2030.

Sức ảnh hưởng của tuyển thủ sinh năm 1996 không còn gói gọn trong phòng máy. Faker hiện có cổ phần sở hữu trực tiếp trong chính nhượng quyền thương mại của tổ chức T1. Anh cũng sở hữu “Faker Tower”, một tòa nhà thương mại cao 9 tầng tọa lạc ngay tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Sự bùng nổ kinh tế này giúp các câu lạc bộ lâu năm như T1 liên tục duy trì được các hợp đồng tích hợp thương hiệu dài hạn với các tập đoàn lớn ngoài ngành.

Bản báo cáo từ TIME đã liệt kê hàng loạt đối tác xa xỉ như Nike, Red Bull, BMW và Mercedes-Benz. Nhờ thành công song hành giữa chuyên môn và thương mại, T1 lần đầu tiên đạt được lợi nhuận hoạt động vào năm ngoái.

“Chúng tôi quyết định gia hạn hợp đồng với CEO Joe Marsh đến năm 2029 để tiếp tục duy trì định hướng phát triển bền vững này”, đại diện ban quản lý T1 cho biết.

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