Chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao kỷ lục, sau khi xuất hiện tín hiệu tích cực cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể sớm được nối lại tại Pakistan.

Chốt phiên giao dịch 24/4 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 7.165,08 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,63% lên 24.836,6 điểm. Cả 2 chỉ số này cùng ghi nhận mức đỉnh lịch sử trong phiên. Dù vậy, chỉ số Dow Jones lại giảm 0,16%, xuống còn 49.230,71 điểm.

Đà tăng của chỉ số S&P 500 trong phiên được hỗ trợ bởi cổ phiếu Intel, khi tăng vọt 23,6%, cũng là mức tăng theo ngày mạnh nhất của cổ phiếu này kể từ tháng 10/1987. Hãng sản xuất chip Mỹ vừa công bố lợi nhuận quý I vượt kỳ vọng của Phố Wall và đưa ra triển vọng tích cực cho quý hiện tại.

Diễn biến này nối dài đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn trong tuần. Cụ thể, quỹ iShares Semiconductor ETF ghi nhận phiên tăng thứ 18 liên tiếp và kết tuần với mức tăng 11%.

Xét chung cả tuần, 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ diễn biến trái chiều, với S&P 500 tăng khoảng 0,6%, Dow Jones giảm 0,4%, trong khi Nasdaq tăng 1,5%.

Mới đây, MS NOW dẫn lời một quan chức Pakistan cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến tới Islamabad vào tối 24/4 (giờ địa phương) để thảo luận với các bên trung gian Pakistan về khả năng tổ chức vòng đàm phán thứ 2 với Mỹ.

Diễn biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo rằng Israel và Lebanon đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần, sau cuộc họp tại Nhà Trắng với các quan chức cấp cao của Mỹ.

"Cuộc họp diễn ra rất tốt đẹp. Mỹ sẽ phối hợp với Lebanon để giúp nước này tự bảo vệ trước Hezbollah", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Xung đột Trung Đông hiện đã chuyển thành thế đối đầu trên biển tại eo biển Hormuz, khi Mỹ và Iran tiến hành bắt giữ các tàu thương mại. Ông Trump cũng cho biết đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ "tiêu diệt bất kỳ tàu nào" rải thủy lôi tại khu vực này, theo CNBC.

Ông Robert Conzo, Giám đốc điều hành The Wealth Alliance, nhận định dù tình hình tại Islamabad có diễn biến ra sao, thị trường vẫn đang "tạm gác xung đột sang một bên và nhìn xuyên qua nó". Tuy nhiên, các tin tức từ Trung Đông vẫn có thể khiến thị trường biến động, điển hình như cú đảo chiều từ đỉnh lịch sử của S&P 500 và Nasdaq vào ngày 23/4.

Theo ông Conzo, việc ông Trump nhấn mạnh thời gian xung đột sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, cùng với đặc tính thường mang tính tạm thời của các cú sốc nguồn cung dầu và khởi đầu tích cực của mùa báo cáo lợi nhuận, đã giúp thị trường trở nên bền bỉ hơn trước chiến tranh.

"Nhà đầu tư cảm thấy lạc quan về các yếu tố cơ bản đó, đặc biệt là tại Mỹ. Điều này đang thực sự giúp thị trường tiếp tục đi lên", vị Giám đốc nói thêm.