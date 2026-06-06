Hơn 14 tỷ USD đột phá hạ tầng giao thông TP.HCM dịp 2/7

TP.HCM đang rốt ráo chuẩn bị thủ tục để đủ điều kiện khởi công loạt dự án giao thông trọng điểm, có quy mô hơn 14 tỷ USD.

Nhằm chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Sở Xây dựng TP.HCM đang tập trung thẩm định, hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công 12 công trình, dự án.

Trong đó, hiện có 5 dự án hạ tầng giao thông cơ bản đáp ứng điều kiện để triển khai khởi công ngày 2/7 và dịp 2/9 tới là cao tốc đô thị Hồ Tràm - Long Thành, cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn, tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, và cầu Thủ Thiêm 4.

Bên cạnh các dự án đã đủ điều kiện để khởi công, nhiều công trình giao thông quan trọng khác cũng được Ban Giao thông TP.HCM đề xuất khởi công ngày 2/7.

Danh mục đề xuất bao gồm dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, nút giao Quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành, nút giao thông giữa Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu đường Bình Tiên. Các dự án này dự kiến hoàn tất hồ sơ thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng trong tháng 6.

Tổng mức đầu tư loạt dự án trên hơn 381.000 tỷ đồng , tương đương 14,4 tỷ USD .

Cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành

Dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành đang hoàn thiện các thủ tục về chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1 (nút giao với đường Vành đai 4).

Theo kế hoạch, chủ trương đầu tư sẽ được phê duyệt trước ngày 20/6, hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 25/6 để đủ điều kiện khởi công vào dịp 2/7.

Tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khởi công dịp 2/7. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đây là tuyến cao tốc kết nối sân bay Long Thành với “thủ phủ” resort nghỉ dưỡng Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Với chiều dài hơn 42 km, dự án này đang được đề xuất đầu tư theo theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), tổng kinh phí khoảng 51.516 tỷ đồng . Nhà đầu tư dự kiến là CTCP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm.

Điểm đầu tuyến kết nối với Vành đai 4 TP.HCM tại huyện Châu Đức và điểm cuối nối với đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận tại huyện Xuyên Mộc. Dự án có quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, kèm đường song hành, sử dụng gần 400 ha đất.

Cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương thực hiện dự án cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu theo hình thức cấp bách. Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn tất chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1 (đường dẫn đầu cầu phía Cần Giờ), để kịp tổ chức khởi công trước ngày 2/7.

Phối cảnh dự án cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài hơn 14 km, với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Ảnh: Vingroup.

Vừa qua, Vingroup đã kiến nghị được giao làm nhà đầu tư dự án với tổng chiều dài hơn 14 km, hoàn thành vào đầu năm 2029. Dự án được đề xuất với tổng mức đầu tư dự án khoảng 92.663 tỷ đồng , bao gồm cả lãi vay, thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT.

Tuyến có điểm đầu tại đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị Cần Giờ (xã Cần Giờ) và điểm cuối tại nút giao đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình với đường 30/4, khu vực phường Tam Thắng và Rạch Dừa, TP Vũng Tàu cũ.

Nếu được triển khai, tuyến vượt biển sẽ tạo trục kết nối trực tiếp giữa hai khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 10 phút.

Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và công viên cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn có tổng kinh phí 30.000 tỷ đồng , đầu tư theo hợp đồng BT, đang được các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để kịp khởi công vào dịp 2/7.

Phối cảnh công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội trong tương lai. Ảnh: Sun Group.

Theo đề xuất, dự án triển khai trên 5 phân khu cốt lõi.

Phân khu 1 Bến Nhà Rồng - Khánh Hội với 51,6 ha sẽ mở rộng không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh cùng đầu tư cây xanh cảnh quan, các công trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, dịch vụ.

Tại phân khu này cũng sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành khoảng 2,1 km với quy mô 8-10 làn xe; cùng đó là xây dựng hầm chui đường Hoàng Diệu, xây mới cầu Tân Thuận 1, 2 và xây dựng 3 cầu đi bộ.

Dịp 30/4 vừa qua, Sun Group đã thực hiện khởi công cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh và cam kết hoàn thành chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh dịp 2/9 tới.

Phân khu 2 Bến Bạch Đằng thuộc dự án có quy mô khoảng 10,4 ha sẽ ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng và mở rộng không gian cây xanh; cải tạo sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh và xây dựng công trình văn hóa, nghệ thuật, dịch vụ.

Phân khu 3, 4 có tổng cộng 54 ha xây dựng, cải tạo cảnh quan ven sông Sài Gòn từ khu 2C đến khu biệt thự Lan Anh, gồm kè sông, cầu tàu, đường đi bộ ven sông và các công trình văn hóa, dịch vụ.

Phân khu 5 làm công viên cảnh quan và kè dọc theo Rạch Cá Trê trên diện tích lên đến 37,5 ha.

Tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

Tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kỳ vọng tạo một trục giao thông mới có tính chất chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3.

Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực giao thông ra vào cảng, tạo thuận lợi cho chuỗi logistics xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu cho khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án có tổng kinh phí khoảng 8.782 tỷ đồng , dùng từ ngân sách thành phố. Dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Sở Xây dựng TP.HCM cho biết việc lựa chọn nhà thầu chìa khóa trao tay sẽ hoàn tất trước ngày 25/6, hợp đồng được trao vào ngày 30/6 để khởi công vào ngày 2/9.

Nút giao lớn và phức tạp nhất nằm ở cuối tuyến là khu vực kết nối với tuyến Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh phối cảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Cầu Thủ Thiêm 4

Cũng dự kiến khởi công dịp 2/9, cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến được xây dựng qua sông Sài Gòn, kết nối phường Tân Thuận với phường An Khánh. Cụ thể, điểm đầu tuyến tại đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Với số vốn đầu tư hơn 5.063 tỷ đồng , dự án cầu Thủ Thiêm 4 được UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành nhanh chóng để đồng bộ hạ tầng đô thị phía đông - nam. Dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Bên cạnh mở thêm tuyến kết nối đông - nam TP.HCM, cầu Thủ Thiêm 4 kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho trục đường đang quá tải như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, nút giao Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư - Bến Nghé, Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh, khu công nghiệp Tân Thuận...

Vị trí dự kiến xây cầu Thủ Thiêm 4 phía bên bờ Nguyễn Cơ Thạch (TP Thủ Đức cũ). Ảnh: Quỳnh Danh.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng chiều dài hơn 50 km với 4 làn xe, tốc độ tối đa 120 km/h. Cao tốc đi qua TP.HCM, Tây Ninh; điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 (huyện Củ Chi cũ) và điểm cuối nối vào Quốc lộ 22, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km.

Khu vực dự kiến tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đi qua tại xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi cũ). Ảnh: Quỳnh Danh.

Dự án đã được thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Sau quá trình rà soát, cập nhật đầy đủ các đối tượng bị ảnh hưởng và phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh tăng lên gần 23.000 tỷ đồng , đồng thời kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2028.

Nút giao Quốc lộ 50 và cao tốc Bến Lức - Long Thành

TP.HCM sẽ chi gần 600 tỷ đồng đầu tư cho dự án. Công trình được thiết kế dạng trumpet với các nhánh rẽ kết nối hai tuyến đường, tổng chiều dài khoảng 1,3 km.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2027. Việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao Quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ phát huy hiệu quả kết nối giữa cao tốc và các tuyến trục chính như Quốc lộ 50, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng giữa TP.HCM, Tây Ninh và TP Đồng Nai.

Tương tự cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao này đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương thực hiện theo hình thức cấp bách.

Vị trí nút giao Quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nút giao thông Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành

Nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác tại xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ trước đây) có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng . Dự án cũng được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương thực hiện theo hình thức cấp bách.

Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng các nhánh kết nối từ đường Rừng Sác lên cao tốc với tốc độ thiết kế 40 km/h. Khu vực dưới nút giao bố trí đảo xuyến có bán kính khoảng 50 m.

Riêng tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được xây dựng thêm một đơn nguyên bên phải nhằm hoàn thiện quy mô 8 làn xe theo quy hoạch, bảo đảm tốc độ thiết kế 100 km/h. Đường Rừng Sác sẽ có 2 hầm chui cho 2 chiều ưu tiên hướng lưu thông từ đường Rừng Sác về cầu Cần Giờ và ngược lại, chiều dài mỗi nhánh khoảng 610 m.

Dự kiến hoàn thành nút giao kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác vào năm 2028. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau khi hoàn thành, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác kỳ vọng tạo hướng kết nối trực tiếp từ Cần Giờ đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm TP.HCM và các vùng lân cận.

Song song, giao thông thuận lợi giúp người dân thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, hành chính và bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn trong tình huống khẩn cấp.

Cầu đường Bình Tiên

Để kịp hoàn thành vào năm 2028, dự án cầu đường Bình Tiên đang nỗ lực để khởi công trong năm nay. Tại kỳ họp thứ 22, HĐND TP.HCM khóa X (2025) đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm, được kỳ vọng tạo trục kết nối mới giữa trung tâm thành phố với khu vực phía nam.

Theo Sở Xây dựng, tuyến dự kiến dài 3,2 km nối từ đường Phạm Văn Chí (quận 6 cũ, nay là phường Bình Tiên) đến đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh cũ, nay là xã Bình Hưng). Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.275 tỷ đồng .

Phối cảnh dự án cầu đường Bình Tiên. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

Tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành

UBND TP.HCM cho biết tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành đang được yêu cầu tiến độ đặc biệt cấp bách, dự kiến khởi công trước ngày 2/7, với tổng mức đầu tư dự kiến là 175.814 tỷ đồng .

Hiện, Đại Quang Minh đang được TP.HCM giao nghiên cứu dự án, với hình thức đầu tư PPP, hợp đồng BT.

Theo UBND TP.HCM, dự án có quy mô lớn, nếu chỉ sử dụng các quỹ đất tại TP.HCM để thanh toán hợp đồng BT thì chưa đảm bảo tính khả thi. Trong khi đó, phần lớn chiều dài tuyến khoảng 36,2/47,7 km đi qua TP Đồng Nai.

Vì vậy, TP.HCM vừa đề nghị Đồng Nai nghiên cứu, giới thiệu bổ sung các quỹ đất khả thi dọc tuyến trên địa phận thành phố, cũng như đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước của Đồng Nai để nâng cao tính khả thi của hợp đồng BT.

Đối với các quỹ đất dự kiến nằm trên địa bàn TP.HCM, thành phố sẽ rà soát, đề xuất, trình HĐND TP thông qua theo quy định.