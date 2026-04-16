Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục

Chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch gần nhất với chỉ số S&P 500 ở mức cao kỷ lục nhờ kỳ vọng "hạ nhiệt" căng thẳng tại Trung Đông và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực

Chốt phiên giao dịch 15/4 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 tăng 55,57 điểm (0,8%) lên 7.022,95 điểm; chỉ số Nasdaq Composite tăng 376,93 điểm (1,6%) lên 24.016,02 điểm, trong khi Dow Jones giảm 72,27 điểm (-0,15%) xuống 48.463,72 điểm.

Với diễn biến này, chỉ số S&P 500 đã chạm mức cao kỷ lục trong phiên lần đầu kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát. Còn chỉ số Nasdaq Composite cũng ghi nhận chuỗi tăng 11 phiên liên tiếp, dài nhất kể từ tháng 11/2021.

Sau khi xung đột nổ ra tại Trung Đông ngày 28/2, chỉ số S&P 500 từng giảm tới 9%, tuy nhiên vẫn chưa chạm ngưỡng 10%, mức thường được xem là bước vào vùng điều chỉnh. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite và Dow Jones đều đã chạm ngưỡng điều chỉnh 10% trong đợt bán tháo thời điểm đó, theo Reuters.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ sau đó đã ghi nhận xu hướng phục hồi tích cực, đặc biệt khi cả Mỹ và Iran phát tín hiệu "hạ nhiệt" căng thẳng.

Tuần này, thị trường cổ phiếu nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Washington và Tehran có thể quay lại bàn đàm phán lần 2 nhằm chấm dứt xung đột, vốn đã gây gián đoạn nghiêm trọng cho thị trường dầu mỏ toàn cầu, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến triển vọng lãi suất trở nên khó đoán.

Mặt khác, một số công ty môi giới coi đợt điều chỉnh vừa qua là cơ hội để mua vào cổ phiếu với mức giá hấp dẫn, khi xung đột đã kéo định giá cổ phiếu xuống thấp hơn. Tuy vậy, nguy cơ căng thẳng leo thang trở lại vẫn hiện hữu và bất kỳ diễn biến xấu nào cũng có thể thử thách niềm tin gần đây của thị trường.

Chỉ số đo lường mức độ biến động của Phố Wall, CBOE VIX, đã giảm 0,19 điểm, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 26/2.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á cũng trải qua phiên giao dịch 16/4 đầy tích cực.

Cụ thể, chứng khoán Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục nối dài đà tăng đầu phiên. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc sáng nay tăng 2,12%, trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq tăng 1,1%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa tăng 2,17%, còn Topix tăng 1,33%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) cũng tăng 0,3%, qua đó hướng tới phiên tăng thứ 3 liên tiếp

Ở Trung Quốc đại lục, chỉ số CSI 300 sáng nay tăng 0,56%, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,89%.

Về tình hình địa chính trị, mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến do ông phát động cùng Israel nhằm vào Iran sắp kết thúc, trong khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, nước đóng vai trò trung gian, đã tới Tehran nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc thảo luận về vòng đàm phán thứ 2 với Iran đang diễn ra và mang tính xây dựng, nhưng bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đã yêu cầu ngừng bắn trong cuộc chiến.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đang nhắm vào cơ sở hạ tầng vận chuyển dầu của Iran bằng các lệnh trừng phạt đối với hơn 20 cá nhân, công ty và tàu thuyền.