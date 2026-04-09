Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ

Chứng khoán châu Á bất ngờ giảm điểm sau chuỗi tăng mạnh, trong bối cảnh Iran cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản về một thỏa thuận ngừng bắn.

Thị trường chứng khoán châu Á trở nên ảm đạm trong phiên 9/4 khi các chỉ số đều giảm mạnh. Ảnh: Reuters.

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương chìm trong "sắc đỏ" trong phiên giao dịch ngày 9/4, khi nhà đầu tư lo ngại trước thông tin Chủ tịch Quốc hội Iran cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 1,41%, trong khi Kosdaq giảm 1,61%. Trước đó trong phiên 8/4, chỉ số Kospi có thời điểm tăng mạnh 6,8% và dẫn dắt đà tăng của khu vực.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,76% và Topix giảm 0,75%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) cũng giảm 0,3%.

Còn tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm nhẹ 0,1%. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0,72%, cùng xu hướng với các thị trường châu Á khác. Đồng thời, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) cũng tiếp đà giảm 0,63%.

Trong khi trước đó một ngày, các thị trường đều giao dịch tích cực sau tin Tổng thống Donald Trump tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong 2 tuần.

Riêng với thị trường chứng khoán Mỹ, chốt phiên 8/4, chỉ số Dow Jones tăng vọt 2,85% lên 47.909,92 điểm, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2025, thời điểm ông Trump lần đầu giảm bớt mức độ nghiêm trọng của kế hoạch áp thuế ban đầu. Chỉ số S&P 500 tăng 2,51% lên 6.782,81 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng mạnh 2,8% lên 22.635 điểm.

Tuy nhiên, hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 đều giảm 0,1%, trong khi hợp đồng tương lai Dow Jones cũng giảm nhẹ 32 điểm.

Trước đó vào ngày 8/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố ngừng bắn, sau hơn một tháng xung đột với Iran. "Tôi đồng ý tạm dừng việc ném bom và tấn công Iran trong thời gian 2 tuần. Chúng tôi đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran và tin rằng đây là cơ sở khả thi để đàm phán", ông Trump viết trên Truth Social.

Thỏa thuận ngừng bắn phụ thuộc vào việc Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz. Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Iran, Tehran cho biết sẽ dừng các hoạt động "phòng vệ" nếu các cuộc tấn công nhằm vào nước này chấm dứt. Truyền thông cũng cho biết Israel đã đồng ý với lệnh ngừng bắn.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận. Ông cho rằng các vi phạm bao gồm việc phủ nhận quyền làm giàu uranium của Cộng hòa Hồi giáo Iran, các cuộc tấn công tiếp diễn của Israel tại Lebanon và việc một máy bay không người lái xâm nhập không phận Iran.

Dù vậy, một quan chức cấp cao của Iran tham gia đàm phán cho biết nước này có thể mở lại eo biển theo cách hạn chế và có kiểm soát vào thứ năm hoặc thứ sáu, trước thềm cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Iran tại Pakistan.