Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng do thiên tai ở Trung Quốc

Bộ Ngoại giao cho biết chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai nghiêm trọng tại Trung Quốc, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ khi cần.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 9/7, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước tình hình mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc, cũng như tình hình công dân Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi tới lãnh đạo Trung Quốc và đang theo dõi sát diễn biến thiên tai.

Theo Người phát ngôn, ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, bày tỏ sự chia sẻ trước những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Trước đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương.

"Một lần nữa, chúng tôi xin gửi tới Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là nhân dân Quảng Tây, lời chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn và thiệt hại do thiên tai gây ra", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Liên quan đến tình hình công dân Việt Nam tại Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đang liên tục cập nhật thông tin và theo dõi sát diễn biến thiên tai. Theo thông tin mới nhất, đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng trong các đợt thiên tai vừa qua.

Hiện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để theo dõi tình hình, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, kịp thời trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn.

Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân Việt Nam tại Trung Quốc nếu gặp bất kỳ khó khăn hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp có thể liên hệ với đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc đường dây nóng của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.