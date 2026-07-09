Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi về thiên tai tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường.

Bão Maysak gây ngập lụt tại thành phố Hengzhou, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc ngày 6/7. Ảnh: Tân Hoa xã.

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và trước đó đã gửi điện thăm hỏi đến Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương.

Theo Tân Hoa xã, hiện Trung Quốc đồng thời triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt và sạt lở tại nhiều địa phương, trong bối cảnh siêu bão Bavi tiếp tục tiến gần bờ biển phía đông, làm dấy lên lo ngại về một đợt thiên tai mới.

Tại Quảng Tây, bão Maysak gây mưa lớn khiến 6 người thiệt mạng, buộc khoảng 130.000 người phải sơ tán. Nước lũ dâng cao trên nhiều tuyến sông làm hơn 5.000 ha đất nông nghiệp bị ngập, trong khi thành phố Hoành Châu là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với nhiều nhà cửa bị sập hoặc bị lũ cuốn trôi.

Ở tỉnh Hồ Bắc, dông lốc khiến 11 người thiệt mạng, 331 người bị thương, một người mất tích và làm hư hại hơn 4.800 ngôi nhà.

Tại tỉnh Cam Túc, lực lượng chức năng đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ sạt lở đất xảy ra ngày 7/7, nâng số người thiệt mạng lên 21. Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 130 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả tại Hồ Bắc và Cam Túc.

Trong khi nhiều địa phương vẫn đang nỗ lực ứng phó với hậu quả thiên tai, siêu bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ khu vực giáp ranh hai tỉnh Chiết Giang - Phúc Kiến vào cuối tuần này, đe dọa tiếp tục gây mưa lớn và gió mạnh tại các tỉnh ven biển phía đông Trung Quốc.