Chủ tịch TCBS tiết lộ chiến lược với tài sản mã hóa và sàn vàng

Trong khi chờ khung pháp lý cho tài sản mã hóa, TCBS chuẩn bị sớm để sẵn sàng vận hành khi được cấp phép, đồng thời phát triển toàn bộ chuỗi giá trị.

Chủ tịch HĐQT TCBS Nguyễn Xuân Minh. Ảnh: TCBS.

Tại ĐHĐCĐ của CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa diễn ra, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh thẳng thắn chia sẻ về quan điểm chiến lược phát triển sản phẩm tài sản mã hóa.

Theo ông Minh, TCBS hiện là một trong số ít công ty được lựa chọn để tiếp tục tham gia quá trình xem xét và rà soát toàn diện. Đây là lĩnh vực còn rất mới tại Việt Nam, nên các cơ quan quản lý cũng cần thêm thời gian để nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý. "Chúng tôi kỳ vọng trong năm nay có thể nhận được giấy phép", ông nói.

"Trong lúc chờ đợi, TCBS không đứng yên. Mục tiêu của chúng tôi là khi có giấy phép thì ngày hôm sau có thể triển khai kinh doanh ngay", ông Minh nói thêm.

Hiện tại, ông Minh cho hay TCBS không chỉ tập trung vào việc xây dựng một sàn giao dịch mà đang phát triển đồng bộ nhiều mảng trong hệ sinh thái này. Bởi theo ông, tài sản mã hóa là một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, trong đó sàn giao dịch chỉ là một khâu nhỏ.

Theo định hướng, TCBS đang xây dựng một chuỗi giá trị tương đối đầy đủ cho lĩnh vực tài sản số. Trong đó, doanh nghiệp triển khai hoạt động token hóa nhằm chuyển đổi các tài sản thực thành tài sản số có thể giao dịch trên nền tảng.

Song song, TCBS cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, hỗ trợ doanh nghiệp đưa tài sản lên môi trường số. Hạ tầng giao dịch cũng được phát triển để phục vụ hoạt động mua bán, chuyển nhượng. Đáng chú ý, mảng lưu ký tài sản (custody) được xác định là mắt xích quan trọng nhất, đóng vai trò đảm bảo an toàn tài sản cho nhà đầu tư khi tham gia hệ sinh thái này.

Chủ tịch TCBS nhấn mạnh với nhà đầu tư, vấn đề không chỉ nằm ở khả năng giao dịch mà còn ở cách thức lưu trữ tài sản và mức độ an toàn, dù là ví nóng hay ví lạnh. Ông cho rằng điều này tương tự việc lựa chọn ngân hàng để gửi tiền, khi yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Liên quan đến mảng vàng, ông Minh cho biết cá nhân ông đang tham gia cùng Techcombank trong quá trình xin cấp phép kinh doanh vàng miếng. Nếu được cấp phép, đây sẽ là một sản phẩm đầu tư mới mà ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng.

Về dài hạn, khi thị trường vàng phát triển hơn, các sản phẩm liên quan cũng có thể được mở rộng. Một số hướng đi được đề cập gồm số hóa vàng, cho phép chia nhỏ giá trị đầu tư thay vì phải mua nguyên cây vàng, hoặc xây dựng các nền tảng giao dịch vàng. Tuy nhiên, ông Minh nhấn mạnh việc triển khai sẽ phụ thuộc vào chủ trương và khung pháp lý của cơ quan quản lý.

Trên thị trường quốc tế, vàng đã được phát triển thành nhiều sản phẩm tài chính như chứng khoán phái sinh hay quỹ ETF vàng. Đây cũng là những lĩnh vực TCBS quan tâm và có thể triển khai khi điều kiện pháp lý trong nước cho phép.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua toàn bộ tờ trình, bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo đó, TCBS đặt mục tiêu doanh thu đạt 13.227 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7.535 tỷ đồng , tương ứng tăng trưởng 26% và 18% so với năm 2025 (đã loại trừ khoản thu nhập bất thường ghi nhận trong quý IV/2025).

Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung triển khai đồng bộ các trọng tâm chiến lược nhằm củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững, đồng thời tìm kiếm thêm các động lực kinh doanh mới dựa trên công nghệ và nhu cầu thị trường.

Đại hội cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Cụ thể, TCBS dự kiến phát hành cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2025.

Số cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến thực hiện trong vòng 45 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành của doanh nghiệp.