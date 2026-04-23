Lãnh đạo SSI bị chất vấn về việc cạnh tranh với Vietcap, TCBS

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của SSI chiều 23/4, ban lãnh đạo nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến câu chuyện cạnh tranh trên thị trường chứng khoán.

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng khẳng định luôn giữ vững ở ngôi đầu dù các công ty chứng khoán trẻ đang vươn lên. Ảnh: SSI.

Cụ thể, cổ đông cho rằng SSI là công ty chứng khoán duy nhất trong nhóm VN30 hiện nay, nhưng các công ty đi sau, nhất là nhóm có ngân hàng mẹ hậu thuẫn, hiện rất "trẻ" và "mạnh".

SSI là "trùm chợ"

Đáp lại, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cho biết công ty luôn có chiến lược và kế hoạch cải tổ đội ngũ, phương thức hoạt động để tăng trưởng bền vững. Vừa qua, SSI bổ nhiệm Tổng giám đốc mới là ông Nguyễn Đức Thông (sinh năm 1988), với kế hoạch hành động năm 2026 bao gồm 5 trụ cột gắn với lớp trẻ.

"SSI luôn trụ vững ở ngôi đầu dù các công ty trẻ đang vươn lên", ông Nguyễn Duy Hưng khẳng định, đồng thời tuyên bố không cạnh tranh thị phần bằng phí mà bằng chất lượng dịch vụ.

Về việc SSI sẽ làm gì để giữ vị trí "anh cả" ngành chứng khoán, ông Hưng cho rằng vị thế này không đến từ quy mô, lợi nhuận hay giành giật thị phần, mà phải có khả năng dẫn dắt và xây dựng thị trường. SSI luôn làm điều đó, đặt lợi ích của thị trường lên cao nhất và đầu tư nhiều nguồn lực để đồng hành cùng sự phát triển của thị trường.

Trong thời gian tới, SSI sẽ tiếp tục duy trì quy mô, năng lực tài chính vững mạnh để quản trị rủi ro khi thị trường biến động, đồng thời chuyển từ tăng trưởng số lượng sang chất lượng và đầu tư mạnh vào công nghệ.

"Không phải gồng mình lên để giành giật mọi thứ cho mình, đó là trùm chợ, không phải anh cả. Phải cùng nhau xây thị trường, chia sẻ lợi ích thị trường bằng các trụ cột tài chính - mô hình - công nghệ", Chủ tịch SSI chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Thông, Tổng giám đốc SSI, trình bày về kế hoạch kinh doanh năm 2026. Ảnh: SSI.

'SSI là khách hàng kim cương của tất cả ngân hàng'

Một cổ đông khác cũng thắc mắc về việc SSI không phải công ty con của ngân hàng có là bất lợi khi huy động vốn. Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương, Giám đốc cao cấp phụ trách Khối Đầu tư và Khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính, khẳng định thực chất đây là lợi thế của công ty.

Theo bà, nếu là "con" của ngân hàng thì chỉ có lợi thế với ngân hàng mẹ, nhưng SSI là khách hàng kim cương của tất cả ngân hàng trên thị trường hiện nay, với hạn mức tín dụng hiện lên đến 110.000 tỷ đồng .

Kể cả với các tổ chức quốc tế, bà cho biết SSI cũng có quan hệ tốt để có nguồn vốn ưu đãi, từng làm thương vụ huy động vốn quốc tế lớn nhất ngành chứng khoán trong quý IV/2025.

Riêng với khối ngân hàng đầu tư, cổ đông đặt vấn đề SSI có chiến lược nào để cạnh tranh với Vietcap, bà Nguyễn Ngọc Anh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) thừa nhận Vietcap là một tên tuổi lớn, nhưng SSI là một tên tuổi lớn hơn.

Bà cho hay từ đầu năm SSI đã hoàn tất thương vụ của BIDV, đầu tháng 5 sẽ tiếp tục công bố thông tin về một thương vụ M&A lớn, phối hợp với ngân hàng quốc tế. Bà khẳng định SSI ưu tiên các giao dịch chất lượng, hi vọng trong năm nay sẽ có thêm một số thương vụ lớn hơn nữa để công bố.

Cũng theo bà, SSI, Vietcap hay HSC đều là các tên tuổi lớn, nhưng thị trường hiện tại đủ lớn cho không chỉ 3 cái tên này. Do đó, điều quan trọng không phải là khả năng cạnh tranh của SSI đến đâu, mà là công ty có đủ nguồn lực để tận dụng và tối ưu hóa các cơ hội thị trường đang tới và sắp tới hay không.

Năm 2025, SSI ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 13.112 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.107 tỷ đồng , tăng lần lượt 52% và 43% so với năm 2024, cao nhất lịch sử 25 năm hoạt động. Thị phần môi giới trên HoSE đạt mức cao nhất 5 năm, chuỗi 5 quý tăng liên tiếp. ROE đạt 13,3%.

Trên nền tảng đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu hợp nhất 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.838 tỷ đồng , lần lượt tăng 19% và 15% so với thực hiện năm ngoái.

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thông, mức tăng trưởng 15% có thể không nhiều, nhưng con số tuyệt đối tăng 800 tỷ là rất lớn. Thực tế trong quý I vừa qua, SSI là công ty có lợi nhuận tốt nhất thị trường với lãi trước thuế hợp nhất gần 1.600 tỷ đồng . Ông tin tưởng tình hình đến cuối năm sẽ thuận lợi hơn.