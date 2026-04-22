Chủ tịch Lotte Shin Dong Bin làm việc với Hà Nội

  • Thứ tư, 22/4/2026 20:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trao đổi với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, ông Shin Dong Bin nhấn mạnh sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Lotte vẫn xác định đây là thị trường trọng tâm để duy trì đầu tư.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (bên phải) tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc). Ảnh: Lê Hải/Hanoi.gov.vn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa có buổi làm việc với ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) nhằm trao đổi về các định hướng hợp tác phát triển.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định Lotte không chỉ là nhà đầu tư lớn mà đã trở thành một phần quan trọng trong diện mạo hiện đại của Thủ đô. Những công trình biểu tượng như Trung tâm Lotte Hà Nội (Liễu Giai) và Lotte Mall West Lake (Võ Chí Công) là minh chứng rõ nét.

Thông tin về định hướng phát triển của TP, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội đang tập trung xây dựng Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại. Đặc biệt, TP xác định trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ trở thành biểu tượng phát triển mới, tạo ra dư địa lớn cho các đối tác Hàn Quốc vốn có thế mạnh về hạ tầng và đô thị hóa.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo TP Hà Nội mong muốn Lotte tiếp tục ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như phát triển các trung tâm thương mại và trung tâm tài chính; xây dựng mô hình đô thị thông minh; phát triển hệ thống giao thông công cộng.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cam kết Hà Nội cùng các sở, ban, ngành luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Lotte và các đối tác Hàn Quốc triển khai các dự án đầu tư hiệu quả.

Về phía Lotte, ông Shin Dong Bin nhấn mạnh sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Lotte vẫn xác định đây là thị trường trọng tâm để duy trì dòng vốn đầu tư. Tập đoàn quyết tâm hiện thực hóa nhiều kế hoạch đa dạng để đóng góp vào tiến trình phát triển của Thủ đô, góp phần nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.

Dàn chaebol Hàn đổ bộ Hà Nội: Samsung, SK, LG cùng bàn chuyện chip, AI

Lãnh đạo các chaebol lớn nhất Hàn Quốc đã tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung sang Việt Nam.

8 giờ trước

Phó thủ tướng Hàn Quốc kỳ vọng tăng hợp tác AI, bán dẫn với Việt Nam

Trao đổi với Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ mong muốn gia tăng hợp tác với Việt Nam về AI, bán dẫn, thúc đẩy các dự án khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực.

3 giờ trước

Lotte xin bán 35% vốn dự án ở Thủ Thiêm, đối tác có Sơn Kim Land

Sở Tài chính kiến nghị TP.HCM chấp thuận về nguyên tắc việc Lotte chuyển nhượng tối đa 35% vốn dự án Eco Smart City cho đối tác bên ngoài, trong đó có Sơn Kim, Phát Đạt và Hướng Việt.

15:49 11/2/2026

Chủ tịch Phát Đạt nói về thương vụ hợp tác Lotte tại Eco Smart City

Chủ tịch Phát Đạt cho biết doanh nghiệp đang vào "vòng chung kết" đàm phán với Lotte tại dự án Eco Smart City Thủ Thiêm, song thương vụ chưa chốt và vẫn chờ quyết định cuối cùng từ đối tác.

15:13 16/4/2026

Chaebol Hàn Quốc Lotte kiếm bộn tiền ở Việt Nam

Lotte Shopping - thành viên của Tập đoàn Lotte Hàn Quốc - đạt mức tăng trưởng 2 con số tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Lotte Mall Westlake Hà Nội ghi nhận mức lợi nhuận cao kỷ lục.

08:33 7/2/2026

Thủy Tiên

    Đọc tiếp

    Dien vien Chi Bao dau quan cho Novaland hinh anh

    Diễn viên Chi Bảo đầu quân cho Novaland

    21 phút trước 21:51 22/4/2026

    0

    Ông Phạm Gia Chi Bảo xuất hiện với vai trò Phó tổng giám đốc Phát triển đầu tư của Novaland, trong một buổi làm việc với UBND xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng chiều 22/4.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

