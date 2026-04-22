Chủ tịch Lotte Shin Dong Bin làm việc với Hà Nội

Trao đổi với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, ông Shin Dong Bin nhấn mạnh sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Lotte vẫn xác định đây là thị trường trọng tâm để duy trì đầu tư.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa có buổi làm việc với ông Shin Dong Bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) nhằm trao đổi về các định hướng hợp tác phát triển.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định Lotte không chỉ là nhà đầu tư lớn mà đã trở thành một phần quan trọng trong diện mạo hiện đại của Thủ đô. Những công trình biểu tượng như Trung tâm Lotte Hà Nội (Liễu Giai) và Lotte Mall West Lake (Võ Chí Công) là minh chứng rõ nét.

Thông tin về định hướng phát triển của TP, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội đang tập trung xây dựng Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại. Đặc biệt, TP xác định trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ trở thành biểu tượng phát triển mới, tạo ra dư địa lớn cho các đối tác Hàn Quốc vốn có thế mạnh về hạ tầng và đô thị hóa.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo TP Hà Nội mong muốn Lotte tiếp tục ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như phát triển các trung tâm thương mại và trung tâm tài chính; xây dựng mô hình đô thị thông minh; phát triển hệ thống giao thông công cộng.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cam kết Hà Nội cùng các sở, ban, ngành luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Lotte và các đối tác Hàn Quốc triển khai các dự án đầu tư hiệu quả.

Về phía Lotte, ông Shin Dong Bin nhấn mạnh sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Lotte vẫn xác định đây là thị trường trọng tâm để duy trì dòng vốn đầu tư. Tập đoàn quyết tâm hiện thực hóa nhiều kế hoạch đa dạng để đóng góp vào tiến trình phát triển của Thủ đô, góp phần nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.