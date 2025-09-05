Chủ tịch Daniel Levy rời Tottenham sau 25 năm

Rạng sáng 5/9, Daniel Levy thông báo rời vị trí Chủ tịch Tottenham sau gần 25 năm dẫn dắt đội bóng thành London.

Daniel Levy rời cương vị Chủ tịch Tottenham.

Daniel Levy tuyên bố trên trang chủ Tottenham: "Tôi tự hào về những gì đã làm cùng đội ngũ và tất cả nhân viên. Chúng tôi xây dựng Tottenham thành một CLB tầm cỡ toàn cầu và tạo ra một cộng đồng bền vững. Tôi may mắn được làm việc với những con người tuyệt vời".

"Xin cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng tôi. Hành trình chưa bao giờ dễ dàng, nhưng chúng tôi tiến bộ rất nhiều. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng", vị Chủ tịch 63 tuổi kết lại.

Quyền điều hành sẽ được chuyển giao cho Peter Charrington. Ông Charrington cho hay: "Đây là kỷ nguyên lãnh đạo mới, với nhiều thay đổi trong thời gian qua, khi chúng tôi xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai, tập trung vào sự ổn định và phát triển tài năng".

Levy gia nhập hội đồng quản trị Spurs năm 2000, sau khi ENIC mua 27% cổ phần từ Sir Alan Sugar. Kể từ đó, Tottenham trải qua một cuộc cách mạng toàn diện. Dự án lớn nhất trong triều đại của ông là xây dựng sân vận động với sức chứa 62.000 chỗ ngồi, khai trương vào tháng 4/2019.

Một tháng sau, Spurs giành quyền vào tới chung kết Champions League, song để thua Liverpool. Dưới thời Levy, đội bóng luôn nằm trong top đầu Ngoại hạng Anh và còn vô địch Europa League sau khi thắng MU ở mùa giải 2024/25.

Triều đại của Levy tạo ra không ít tranh cãi ở Tottenham.

Trong 20 mùa giải gần đây, Spurs có tới 18 lần tham dự các giải đấu châu Âu, khẳng định vị thế ổn định trên bản đồ bóng đá quốc tế dưới sự dẫn dắt của Levy.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch 63 tuổi cũng đối mặt với nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Mức lương của đội hình thấp hơn nhiều so với các đối thủ lớn và việc thay đổi HLV liên tục là nguồn cơn bất mãn.

Thomas Frank, được bổ nhiệm thay Ange Postecoglou chỉ 2 tuần sau chức vô địch Europa League, là HLV thứ 14 trong nhiệm kỳ của Levy.

Mùa hè này, Tottenham trải qua một loạt thay đổi đáng chú ý. Giám đốc Thể thao Scott Munn rời CLB cùng Postecoglou, Vinai Venkatesham từ Arsenal được bổ nhiệm CEO mới, còn Donna-Maria Cullen, một cộng sự lâu năm của Levy, cũng chia tay CLB sau 19 năm.

Việc Levy rời đi đánh dấu kết thúc một kỷ nguyên biến động nhưng cũng nhiều thành tựu, mở ra trang mới cho Tottenham với tham vọng vươn tầm cao mới. Thế nhưng, sự thay đổi này cũng đặt ra câu hỏi về hướng đi tương lai và sự ổn định lâu dài của đội bóng bắc London.