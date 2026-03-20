Chủ nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của VN mất tư cách công ty đại chúng

Lọc hóa dầu Bình Sơn không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng khi tỷ lệ cổ phần do nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do Lọc hóa dầu Bình Sơn quản lý, vận hành. Ảnh: BSR.

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR) - chủ sở hữu và vận hành nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất - vừa có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, cho biết doanh nghiệp hiện không còn đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Theo nội dung công bố ngày 19/3, căn cứ danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026, Lọc hóa dầu Bình Sơn có 56.356 cổ đông, tuy nhiên, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết do các nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 7,87%. Với tỷ lệ này, công ty đã không đáp ứng điều kiện tối thiểu theo quy định tại Luật Chứng khoán, cụ thể là yêu cầu ít nhất 10% cổ phần có quyền biểu quyết phải được nắm giữ bởi tối thiểu 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 38 của Luật Chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung), trong trường hợp không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng nếu không khắc phục được trong thời hạn quy định.

BSR cho biết công ty có thời gian một năm để khắc phục các điều kiện theo quy định pháp luật. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý liên quan đến yêu cầu đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa, đồng thời chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu vốn nhằm đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng.

Lọc hóa dầu Bình Sơn tiền thân là Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, được thành lập vào năm 2008. Công ty được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) tổng vốn đầu tư 3 tỷ USD , đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Hiện nhà máy lọc dầu Dung Quất đóng vai trò cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Cổ phiếu BSR được niêm yết trên sàn HoSE từ tháng 1 năm ngoái. Trên thị trường, mã chứng khoán này đang giao dịch quanh mức 28.500 đồng/cổ phiếu, tương đương định giá doanh nghiệp vào khoảng 147.000 tỷ đồng (xấp xỉ 5,6 tỷ USD quy đổi theo tỷ giá hiện tại).