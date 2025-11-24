Một 'đại gia' dầu khí thu gần 400 tỷ mỗi ngày

Trong 11 tháng đầu năm, BSR ghi nhận tổng doanh thu ước tính khoảng 130.520 tỷ đồng, tương ứng bình quân gần 400 tỷ đồng mỗi ngày.

BSR ước tính lợi nhuận trước thuế trong 11 tháng của năm 2025 đạt 3.595 tỷ đồng. Ảnh: BSR.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Petrovietnam, Tổng giám đốc CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR) Nguyễn Việt Thắng đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2025 và dự kiến cả năm.

Theo đó, BSR đã sản xuất 7,24 triệu tấn sản phẩm các loại, mang về tổng doanh thu 130.520 tỷ đồng . Ước tính bình quân theo 334 ngày của 11 tháng đã qua, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 391 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày.

Sau 3 quý, BSR đã nộp ngân sách Nhà nước 13.072 tỷ đồng và ghi nhận lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.595 tỷ đồng . Với kết quả này, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh 11 tháng đầu năm của doanh nghiệp đều vượt kế hoạch quản trị do Petrovietnam giao.

Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng phân tích nguyên nhân BSR đạt và vượt kế hoạch quản trị là nhờ triển khai quản trị biến động trên toàn bộ các hoạt động. Về sản xuất, nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành ở công suất quy đổi khoảng 120% công suất thiết kế, sản lượng sản xuất và tiêu thụ vượt kế hoạch, góp phần tăng doanh thu và tăng lợi nhuận.

Về kinh doanh, giá dầu có xu hướng giảm nhưng giá các sản phẩm chính đều có xu hướng tăng hoặc giữ nguyên, dẫn đến khoảng chênh lệch giá sản phẩm và giá dầu thô (crack spread) mở rộng đáng kể.

Tổng giám đốc Nguyễn Việt Thắng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025. Ảnh: BSR.

BSR cũng tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, phát triển thêm các sản phẩm mới như các loại hạt nhựa có giá trị cao F3030, T3045, P3034, TF4035, các sản phẩm mới như SAF, Lưu huỳnh hạt, Xăng E10 RON95...

Công ty tăng cường tối ưu hoá chi phí tiêu hao năng lượng, tổn thất, hóa phẩm xúc tác, cắt/tiết giảm tối đa các chi phí điều hành sản xuất kinh doanh. Ước thực hiện tiết giảm chi phí 11 tháng năm 2025 là 751,7 tỷ đồng , vượt 23% so với kế hoạch tiết giảm năm 2025.

Về kế hoạch năm 2026, bên cạnh những giải pháp truyền thống, Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục gia tăng công suất vận hành quy đổi của nhà máy (phấn đấu đạt công suất quy đổi trung bình năm tối thiểu là 123-125% công suất thiết kế), góp phần tăng doanh thu (trên 6.000 tỷ đồng ) nhằm bù đắp thiếu hụt do giảm giá dầu thô.

Cùng với đó là tăng cường kinh doanh quốc tế (phấn đấu đạt trên 8.000 tỷ đồng ), bao gồm cả các sản phẩm do BSR tự sản xuất và các sản phẩm mua đi bán lại.

Bên cạnh đó, BSR sẽ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các sản phẩm mới, phấn đấu doanh thu trên 57.000 tỷ đồng ; cũng như đẩy mạnh việc gia tăng sản lượng sản xuất bên ngoài nhà máy (thuê gia công, M&A) và phát triển dịch vụ cung cấp ra bên ngoài, phấn đấu đạt tối thiểu 500 tỷ đồng và hướng tới mục tiêu khoảng 3.000 tỷ đồng khi đủ điều kiện.