Petrovietnam muốn thoái hết vốn ở 2 công ty

Petrovietnam muốn thoái vốn để tập trung nguồn lực cho các hoạt động cốt lõi như thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, năng lượng và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

PVN thoái hết vốn ở 2 công ty để tập trung cho các hoạt động cốt lõi. Ảnh: PVN.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam (PVN) cho biết đang triển khai kế hoạch thoái toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Phát triển Đông Dương Xanh (GID) và CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PVTS).

PVTS tiền thân là CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI), chính thức hoạt động từ năm 2007. Năm 2022, PVFI đổi tên thành PVTS, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực thương mại, dịch vụ tài chính, đào tạo ứng dụng, tổ chức sự kiện...

PVTS có vốn điều lệ thực góp là 300 tỷ đồng , trong đó vốn góp của PVN là 105 tỷ đồng , tương ứng 35% vốn điều lệ tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giá khởi điểm đấu giá là 9.200 đồng/cổ phần.

Trong khi đó, CTCP Phát triển Đông Dương Xanh (GID) thành lập từ năm 2006 nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Lào.

Từ khi thành lập đến nay, công ty đã thực hiện đầu tư vào hai dự án khảo sát tìm kiếm, thăm dò khoáng sản đồng và vàng tại bản IToum, huyện Phu Vông, tỉnh Attapeu (dự án Attapeu) và tại bản Na-luổng, huyện Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng và huyện Viêng Thông, tỉnh Hủa Phăn (dự án Xiêng Khoảng).

GID có vốn điều lệ thực góp là hơn 235 tỷ đồng , trong đó vốn góp của PVN là 87 tỷ đồng , tương ứng 36,9% vốn điều lệ tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Giá khởi điểm đấu giá là 19.100 đồng/cổ phần.

Theo Đề án cơ cấu lại Petrovietnam giai đoạn đến hết năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn sẽ từng bước chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại các doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, nhằm tập trung nguồn lực cho các hoạt động cốt lõi như thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, năng lượng và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

Phương thức chuyển nhượng sẽ được thực hiện thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Vừa qua, PVN và Vietcombank đã ký kết hợp đồng tín dụng trị giá hơn 1 tỷ USD cho chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn. Đây là một những hợp đồng tín dụng lớn nhất trong ngành năng lượng, dành cho dự án khí có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Việt Nam.