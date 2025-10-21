Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty dầu khí Nam Sông Hậu

  • Thứ ba, 21/10/2025 14:18 (GMT+7)
  • 57 phút trước

HĐQT CTCP Thương mại Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu quyết nghị miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah.

Ngày 20/10, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thương mại - Đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro; mã cổ phiếu: PSH) công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam về biến động nhân sự công ty.

Theo đó, HĐQT NSH Petro thông qua việc Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc, người đại diện pháp luật).

Lý do, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch với tên Acuity Funding), ký hợp đồng với NSH Petro cho vay số tiền 103 triệu USD đợt 1, để công ty nộp thuế và yêu cầu công ty cho ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm để ông quản lý số tiền trên sử dụng đúng mục đích hợp đồng vay ngắn hạn.

HĐQT NSH Petro cũng tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, theo đơn xin từ nhiệm ngày 3/6/2025; tạm đình chỉ công việc đối với bà Phạm Thị Ngọc Thuỳ - thành viên Ban Kiểm soát, theo đơn xin từ nhiệm ngày 22/5/2025. HĐQT NSH Petro sẽ báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Trước mắt, NSH Petro giao ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật - điều hành hoạt động công ty trong thời gian chưa có tổng giám đốc.

Trước đó, ngày 15/10, ra thông báo bắt tạm giam đối ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc) - Tổng Giám đốc NSH Petro.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị bắt để điều tra về hành vi về việc Công ty Berhero Pty Limited có khả năng cung cấp các khoản tiền từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam. Sau đó, người này đã chiếm đoạt các khoản phí của Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD.

NSH Petro được thành lập năm 2012, trụ sở tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ (nay là xã Châu Thành, TP. Cần Thơ). Lĩnh vực kinh doanh chính của NSH Petro là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, LPG, Gas, với hệ thống cây xăng bán lẻ có mặt nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cảnh Kỳ/Tienphong.vn

Ranjit Prithviraj Thambyrajah Đồng bằng sông Cửu Long Nam Sông Hậu NSH Petro

  • Đồng bằng sông Cửu Long

    Đồng bằng sông Cửu Long

    Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam gồm có 1 thành phố trực thuộc trung ương và 12 tỉnh. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 13% diện tích cả nước nhưng hơn 19% dân số cả nước đồng thời là nơi xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nước.

    • Diện tích: 40.548,2 km² (2011)
    • Dân số: 17.330.900 người (2011)
    • Khí cậu: Cận xích đạo

Đọc tiếp

