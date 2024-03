Chớ vội đổ lỗi, Dakota Johnson!

Dakota Johnson quên mất rằng cô cũng cần phải chịu trách nhiệm cho thất bại của "Madame Web" vì màn trình diễn mờ nhạt, đáng thất vọng.

Madame Web - dự án siêu anh hùng của nhà Sony được coi là “nỗi thất vọng phòng vé” lớn nhất lịch sử phim chuyển thể từ truyện tranh. Đây là tác phẩm thứ 4 trong SSU (vũ trụ Người Nhện Sony), nối dài chuỗi thất bại của hãng sau Venom: Let There Be Carnage (2021) và Morbius (2022).

Ra rạp từ giữa tháng 2, nhưng tới nay, phim mới thu về chưa đầy 100 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Tại Việt Nam, dự án cũng đã rút khỏi rạp với doanh thu khoảng 10 tỷ - con số thấp kỷ lục ở dòng phim siêu anh hùng. Nhiều nhà quan sát nhận định Madame Web sẽ gây lỗ nặng cho nhà sản xuất, vì riêng kinh phí sản xuất đã lên tới 80 - 100 triệu USD .

Không những vậy, tác phẩm do Dakota Johnson đóng chính còn gây tác động tiêu cực đến thương hiệu mà Sony dụng công xây dựng.

Phản ứng gây tranh luận của nữ chính Dakota Johnson

Thất bại phòng vé của Madame Web không gây ngạc nhiên. Vì ngay từ khi ra mắt, tác phẩm đã nhận về những phản hồi không mấy tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả. Chuyện phim theo chân Cassandra Webb (Dakota Johnson), một nữ nhân viên cứu hộ phát hiện mình có siêu năng lực sau khi gặp tai nạn. Với khả năng thấy trước tương lai, nhân vật phải nghĩ cách bảo vệ 3 cô gái trẻ đang gặp nguy hiểm.

Sự xuất hiện của Madame Web giữa thời điểm đa vũ trụ bùng nổ trên màn ảnh rộng từng nhận nhiều kỳ vọng. Song rốt cuộc, dự án mới nhà Sony vẫn chưa thể lấy lại được cảm tình của khán giả. Phim nhận điểm “cà chua thối” 12% từ các chuyên gia trên Rotten Tomatoes, trong khi mức đánh giá từ người xem cũng chỉ là 57%.

Màn chạm ngõ dòng phim siêu anh hùng của Dakota Johnson gây nhiều thất vọng. Bản thân cô cũng không hài lòng với dự án mình tham gia.

Dakota Johnson hóa thân Cassandra Webb.

Gần đây nhất, trả lời truyền thông, nữ diễn viên sinh năm 1989 thừa nhận rằng mình không ngạc nhiên trước thất bại của Madame Web.

“Tôi có lẽ sẽ không bao giờ tham gia một dự án tương tự, vì tôi chẳng có ý nghĩa gì trong thế giới đó cả. Giờ thì tôi đã hiểu ra điều này”, Dakota chia sẻ thêm. Cô tiết lộ cảm thấy rất tệ khi tham gia một bộ phim đã bị "xé vụn" như trường hợp của Madame Web, không quên nhấn mạnh rằng “khó làm được phim hay nếu có sự nhúng tay của các giám đốc điều hành".

Phát ngôn của Dakota Johnson vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Chính các giám đốc điều hành của Sony cũng không giấu nổi tức giận trước màn đổ lỗi kém duyên. Họ cho rằng phản ứng của Dakota khi Madame Web thất bại sớm muộn cũng sẽ trở lại “ám” cô trong những dự án tiếp theo.

Ngoài ra, các nhà điều hành cũng lật ngược vấn đề về màn thể hiện và sức ảnh hưởng của Dakota trong phim. Họ cho rằng không phải dự án nào cũng thành công. Nhưng kể cả khi nó dở đi chăng nữa, việc ngôi sao nói xấu phim do mình đóng chính là điều hết sức tồi tệ. Đó được coi là hành động thiếu chuyên nghiệp, gây bất lợi cho danh tiếng của tác phẩm.

Về phía khán giả, một số lên tiếng bệnh vực Dakota vì đã dám đưa ra những nhận định thẳng thắn. Song, cũng không ít ý kiến cho rằng phát ngôn của ngôi sao 35 tuổi kém duyên, nhất là khi phim vẫn được chiếu tại rạp. Nhiều khán giả thẳng thừng chỉ trích cô vì vội vàng đi đổ lỗi.

Trái ngược với Dakota, Sydney Sweeney - bạn diễn của cô trong phim - lại nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ phát ngôn tinh tế. Khi được hỏi về doanh thu kém của Madame Web, Sweeney trả lời: “Tôi được thuê để làm diễn viên. Vậy nên dù điều gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn sẽ theo bộ phim đến cùng”. Màn ứng xử nhạy bén, thông minh giúp ngôi sao trẻ chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ.

Sydney Sweeney được khen trả lời phỏng vấn tinh tế hơn hẳn Dakota Johnson.

Dakota Johnson cũng phải chịu trách nhiệm

Việc Madame Web nhận phản ứng tiêu cực từ khán giả lẫn giới phê bình xuất phát từ nhiều yếu tố. Tất nhiên, kịch bản tẻ nhạt với câu chuyện “thiếu muối”, nhân vật phát triển hời hợt là những điểm trừ lớn.

Song, có vẻ như Dakota đã quên mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm không nhỏ. Bởi suy cho cùng, diễn xuất của cô là một trong số nguyên nhân chính khiến khán giả ngao ngán.

Hóa thân Cassandra Webb - nhân vật trung tâm bộ phim, màn trình diễn của Dakota Johnson hoàn toàn mờ nhạt, thiếu điểm nhấn dù đất diễn không ít. Ngay từ những thước phim đầu tiên, cô nàng xuất hiện và thu hút ánh mọi nhìn nhờ ngoại hình đẹp. Đó cũng là ấn tượng duy nhất mà khán giả nhớ về nhân vật Cassandra Webb. Còn lại, hành trình của cô trong phim dễ khiến người xem “ngủ gật”.

Madame Web dành nhiều thời lượng xoay quanh cuộc sống của Cassandra, với loạt tình tiết lê thê, lặp đi lặp lại một cách mệt mỏi. Diễn xuất của Dakota bất lực trong việc níu giữ sự hứng thú của khán giả. Cô “đơ” trong hầu hết cảnh phim, hầu như không cho thấy bất cứ biến chuyển cảm xúc, nội tâm đáng kể.

Chính vì thế, hành trình chấp nhận sự thật và năng lực của nữ chính không thuyết phục, khá khiên cưỡng, gượng gạo. Điểm yếu diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1989 càng lộ rõ ở những trường đoạn căng thẳng cao trào, đòi hỏi bộc lộ xúc cảm mạnh mẽ, cho thấy sự trưởng thành trong tâm lý sau khi trải qua nhiều biến cố.

Tuy nhiên, biểu cảm của Dakota vẫn “đơ”, không soi chiếu được diễn biến nội tâm nhân vật. Những màn tung hứng với bạn diễn cũng chẳng mấy duyên dáng, khiến cô lạc lõng trong bộ phim mà mình đóng chính. Cá biệt, cách thoại của nữ diễn viên nhiều khi khiến khán giả phải bật cười vì ngớ ngẩn, kém tự nhiên.

Dakota Johnson có nhan sắc, nhưng năng lực là thứ khiến cô bị khán giả hoài nghi.

Nổi tiếng đình đám ở tuổi 25 kể từ sau loạt phim 18+ 50 sắc thái, Dakota Johnson lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn tại Hollywood. Sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt ấn tượng cùng ánh mắt sexy, cô nàng dễ dàng “hớp hồn” khán giả mỗi khi xuất hiện.

Thế nhưng, ngôi sao 50 sắc thái dường như chỉ mang một sắc thái xuyên suốt các dự án mình từng tham gia. Từ đó tới nay, Dakota Johnson góp mặt trong không ít tác phẩm, tiêu biểu như How to Be Single, The High Note hay The Lost Daughter... Song, diễn xuất của cô nàng vẫn không mấy tiến bộ, hiếm khi được đánh giá cao.

Khán giả vẫn thấy Dakota “một màu”, ít biến hóa. Cô gặp nhiều rắc rối trong việc truyền tải những nét tính cách, nội tâm thú vị của nhân vật. Một số người xem còn chỉ ra nữ diễn viên thường xuyên chọn kịch bản tệ. Kể cả khi được trao cơ hội đóng cặp với những bạn diễn thực lực, màn trình diễn của cô vẫn bị nhận xét “khập khiễng”, kéo chất lượng phim đi xuống.